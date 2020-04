Los cambios que planea la FIFA en las Eliminatorias de la Concacaf para Qatar 2022 por el Coronavirus

La pandemia del Coronavirus causó estragos en muchas industrias y el futbol no fue la excepción. Con la suspensión de los torneos desde marzo, la reestructuración de los calendarios de cara al regreso plantea más dudas que certezas. El mismo presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, reveló hoy que la FIFA planea cambios en la estructura de las Eliminatorias para Qatar 2022.

El comienzo del certamen clasificatorio está previsto para el 3 de septiembre de 2020, es decir en cuatro meses y 19 días exactamente. Sin embargo, la cancelación de los vuelos internacionales y la reorganización de las ligas locales ponen en jaque cualquier partido entre países en este año calendario.

"¿Está en peligro la ventana de septiembre? Lo más probable es que sí, pero aún no lo sabemos. Es por eso que estamos analizando todo tipo de modelos, incluso para la calificación de la Copa Mundial. Si el formato necesita cambiar, cambiará, pero lo que cambiará queda por verse", reconoció el mandamás de la confederación continental.

El presidente de la Concacaf hizo algunas valoraciones sobre la eliminatoria hacia Catar 2022 y la hexagonal. https://t.co/uMo1oDnhfN — EL GRÁFICO (@elgraficionado) April 14, 2020

Montagliani opinó que "el futbol local es una prioridad" y no pudo asegurar que las fechas se mantengan. "Es posible que tengamos que considerar reformatear. Si se trata de un Hexagonal o de alguna otra forma, no sabemos hasta que se aclare cómo se verá el calendario y cómo se ajustará a todo nuestro ecosistema. No es solo la clasificatoria, son todas las otras cosas también", detalló.

El directivo se mostró cauteloso con el regreso de la actividad y aseveró que será gradual. "Estamos abordando esto no tanto desde un punto de vista futbolístico sino desde un punto de vista de gestión de riesgos. Necesitamos ser prudentes aquí. Necesitamos entender que lo más importante es la salud de nuestros ciudadanos", concluyó.

