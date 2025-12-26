Mientras sigue esperando por Nico Paz, Real Madrid confía en el fichaje de otro jugador del Como

No solo Nico Paz podría llegar al Real Madrid desde el lago Como. El sorprendente proyecto de Cesc Fábregas genera expectativa en toda Europa gracias a una plantilla cargada de jóvenes talentos que interesan más allá de la figura del argentino. Por la Casa Blanca del fútbol se ve con buenos ojos el rendimiento de un excanterano junto al zurdo nacido en Tenerife.

Nos centramos plenamente en la figura del defensor central español de apenas 20 años Jacobo Ramos. Un canterano del Real Madrid que debutó en la temporada pasada de la mano de Carlo Ancelotti y que incluso se diese el gusto de marcar un tanto frente a Mallorca por LaLiga. Se unió al equipo de Paz en esta campaña, donde ha disputado un total de 14 partidos con un tanto frente a Torino las semanas pasadas. ESPN indica que se valora su reincorporación a mediano plazo con una cláusula de recompra más que similar a la del argentino.

Y es que mientras Nico Paz retornará al estadio Santiago Bernabéu por sumas cercanas a los 9 millones de euros, en caso de que el Real Madrid desee incorporar a la figura de Jacobo Ramón apenas tendrá que pagarle otros 8 al conjunto del lago del norte de Italia. Su explosión en el Calcio ha sido absolutamente inesperada y en tiempos donde Real Madrid tiene hasta tres defensores centrales con diversos problemas físicos a mediano plazo, su hoja de vida encaja en el proyecto.

Recordemos que futbolistas como David Alaba o Antonio Rudiger finalizan contrato en el mes de junio. Solamente el alemán tiene chances de seguir si es que descarta unirse a Saudita y quedarse en el estadio Santiago Bernabéu por menos dinero del que se le ofrece en Oriente Medio. A este contexto hay que sumarle para entender lo que podría ser el retorno de Jacobo Ramón, las lesiones continuas de Eder Militao. Nico Paz podría no llegar solo de vuelta.

“Real Madrid planea recuperar a Nico Paz como su primer fichaje para 2026 según revelé hace meses. Entiendo que la cláusula de recompra NO es válida en enero y Como quiere mantenerlo hasta el verano. El plan es concretar el acuerdo en junio de 2026. Nico ya dijo SI”, comentaba alrededor del argentino Fabrizio Romano semanas atrás para confirmar una operación que ya es un auténtico secreto a voces en todo el viejo continente. Veremos si vuelve o no acompañado.

Datos claves

Cláusulas de recompra asequibles: El Real Madrid tiene la posibilidad de recuperar a ambos jugadores en junio de 2026. Mientras que el regreso de Nico Paz costaría cerca de 9 millones de euros , la reincorporación de Jacobo Ramón está fijada en apenas 8 millones .

El Real Madrid tiene la posibilidad de recuperar a ambos jugadores en junio de 2026. Mientras que el regreso de costaría cerca de , la reincorporación de está fijada en apenas . Emergencia en la zaga: La situación de la defensa madrileña es crítica. Con David Alaba terminando contrato, Antonio Rüdiger tentado por Arabia Saudita y Éder Militão lidiando con lesiones recurrentes, Jacobo Ramón (20 años) surge como una solución joven y de bajo coste.

La situación de la defensa madrileña es crítica. Con terminando contrato, tentado por Arabia Saudita y lidiando con lesiones recurrentes, Jacobo Ramón (20 años) surge como una solución joven y de bajo coste. Impacto en el Calcio: Jacobo Ramón ha sorprendido en Italia disputando 14 partidos y anotando un gol reciente ante el Torino. Su evolución bajo las órdenes de Fàbregas ha validado la apuesta del club por foguearlo en una liga tácticamente exigente como la Serie A.

