“Somos aspirantes”, compañero de Cristiano Ronaldo no ve a Portugal como candidata al Mundial 2026

2026 será un año marcado por la Copa Mundial de selecciones de la FIFA para Cristiano Ronaldo. Es la última oportunidad que tiene el delantero para quedarse con el único título que sus manos no levantan en el deporte de élite. A solo unos meses de iniciar su andadura por los Estados Unidos de Norteamérica, un compañero descarta a Portugal como candidata al título.

En charla con medios como O Jogo o Record, Vitinha descarta que Portugal sea uno de los seleccionados obligados a quedarse con el título cuando lleguemos a mediados del mes de julio en Norteamérica. Como mucho ve al combinado que es actual campeón de la Nations League como un aspirante serio a quedarse con su primera edición del certamen. No hacerlo supone despedir la carrera de Cristiano Ronaldo en este tipo de torneos con las manos vacías.

“No somos favoritos, somos aspirantes…Tenemos una ansiedad positiva, ligada a las ganas de jugar, mostrar nuestro talento y luchar por el Mundial…El equipo tiene calidad de sobra, tanto individual como colectivamente. Con la calidad y el potencial que tenemos, Portugal debe considerarse un aspirante serio. Sería histórico lograr lo que todos anhelamos”, reflexiones de Vitinha en O Jogo sobre lo que viene por delante. Colombia aparece en su camino.

Sobre los choques confirmados tras el sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, el centrocampista del París Saint Germain fue tajante: “¿Uzbekistán y Colombia? Admiro los conocimientos de Luis Catarino, pero, hablando por mí mismo, no tengo ni la menor idea. Conozco a Kusanov. En teoría, Colombia será el equipo más difícil de este grupo”.

Vitinha no ve a la Portugal de CR7 como candidata al Mundial: GETTY

Recordemos que, además de Uzbekistán y Colombia, Portugal tendrá que medir fuerzas contra el ganador de uno de los playoffs que se disputarán en marzo. Nueva Caledonia, Jamaica o Congo buscarán su lugar en una edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA con hasta 48 participantes y que marcará la última participación de Cristiano Ronaldo en esta competencia. Sus compañeros, de momento, no le ven como máximo aspirante.

Datos claves

Aspirantes, no favoritos: Vitinha descartó la etiqueta de favorito para Portugal, prefiriendo el término “aspirante serio” . Argumentó que, si bien hay talento individual y colectivo de sobra, el equipo debe gestionar la “ansiedad positiva” para luchar por el título.

Vitinha descartó la etiqueta de favorito para Portugal, prefiriendo el término . Argumentó que, si bien hay talento individual y colectivo de sobra, el equipo debe gestionar la “ansiedad positiva” para luchar por el título. Colombia, el rival a batir: De cara a la fase de grupos, el centrocampista señaló que, en teoría, la Selección Colombia será el rival más difícil del Grupo K, por encima de Uzbekistán y el ganador del playoff entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

De cara a la fase de grupos, el centrocampista señaló que, en teoría, la del Grupo K, por encima de Uzbekistán y el ganador del playoff entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia. El “Último Baile” de CR7: El torneo marcará la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo; sus compañeros reconocen la importancia histórica de lograr el trofeo, pero evitan cargar con la presión de ser los máximos candidatos frente a otras potencias.

