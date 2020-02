Jorge Campos no tuvo tapujos en hablar acerca de la actualidad del balompié mexicano, criticando ácidamente a los timoneles de la Federación debido a la supuesta falta de desarollo que han permitido en el torneo.

“Después van a estar directivos nuevos y le van a echar la culpa a los otros y así empiezan, siempre dicen, ‘los que vienen tienen otra mentalidad, ven todo diferente’ y pues no vemos nada, vemos lo mismo", comentó el histórico en conversación con el programa Espacio Deportivo.

Pero el ex jugador fue más allá y reconoció que ha intentado aconsejar -sin éxito- a los altos mandos de la FMF en relación al alto número de foráneos permitidos en la Liga MX.

“Se los dije hace tiempo, los extranjeros son muchos y no dejan crecer a los jóvenes y siempre me dicen que estoy mal, que estoy loco, que estoy en otro mundo, pero eso ya lo sé, lo que no saben ellos es que le están haciendo mal al futbol mexicano, se lo comenté a la Federación y es lamentable que tengamos más de ocho extranjeros por equipo, es triste sobre todo por lo jóvenes”, criticó Campos, quien también recordó que en sus tiempos, la situación era distinta.

“Antes, en Pumas, todos queríamos estar ahí porque sabíamos que teníamos la oportunidad de debutar, ahora no, ahora ya estás contratando muchos extranjeros que ojalá fueran de la calidad que eran antes", relató ofuscado el exjugador.

Campos también advirtió acerca del enorme crecimiento de la liga de fútbol de Estados Unidos, asegurando que su desarollo está muy por delante del país azteca.

“Se los dije la otra vez, les comenté que tuvieran mucho cuidado, nos estamos descuidando mucho en México, (la MLS) nos están rebasando en muchos aspectos, no hay que descuidar la liga mexicana”, finalizó.

