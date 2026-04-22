La imagen de James Rodríguez a 50 días del Mundial que nadie quería ver en Colombia

Aquí pasa algo entre entrenador y jugador. De eso no hay dudas. Minnesota United volvió a jugar en la MLS, la decisión del técnico Cameron Knowles fue que James Rodríguez no jugara ni una solo minuto y llegó la imagen del ’10’ que nadie quería ver en Colombia.

Luego de recuperarse por un cuadro de deshidratación severa tras la derrota de la Selección Colombia ante Francia del 29 marzo, James volvió a ser convocado por Knowles para el partido ante Portland Timbers del 18 de abril. Terminó jugando solo cuatro minutos.

¿Quizás lo estaba llevando de a poco después de estar hospitalizado? Eso fue el pensamiento más optimista de los hinchas de la Selección Colombia, pero al partido siguiente Cameron Knowles dejó claro que le tiene poca confianza a James Rodríguez.

A 50 días del Mundial, la imagen de James Rodríguez que nadie quería ver

James Rodríguez en FC Dallas vs Minnesota United. (Foto: Getty Images)

Justo cuando faltan 50 días para el inicio del Mundial 2026, surgió la imagen de James Rodríguez que nadie en Colombia quería ver. El ’10’ apareció calentando como suplente y se quedó sin jugar en la victoria de Minnesota United 0-1 ante FC Dallas por la fecha 9 de la MLS 2026. El panorama luce muy complicado para el volante.

🇺🇸🇨🇴‼️ Minnesota United venció 0-1 a Dallas en la MLS y James Rodríguez NO SUMÓ MINUTOS.



Recordemos que el partido pasado ante Portland ingresó al 90’ y solo jugó ¡1 MINUTO! 😬 pic.twitter.com/8TvsccYC8r — Toque Sports (@ToqueSports) April 23, 2026

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¿Cuándo podría volver a jugar James Rodríguez con Minnesota United?

Minnesota United recibirá a Los Angeles FC el sábado 25 de abril a las 3:45 P.M. (hora colombiana) por la décima fecha de la MLS y cada vez hay menos esperanza para que James Rodríguez empiece a jugar más minutos de cara al debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M.

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