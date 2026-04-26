El técnico de Los Angeles FC reconoce lo que le dijo a sus jugadores antes de jugar contra James Rodríguez

Y de un momento a otro, apareció el nombre de James Rodríguez en la formación titular de Minnesota United para el partido ante Los Angeles FC (LAFC). No iba a ser encuentro cualquiera y el técnico Marc Dos Santos lo dejó claro luego de reconocer el mensaje que le dijo a sus jugadores antes de enfrentar al ’10’ Selección Colombia.

El LAFC venía de sufrir una goleada ante San Jose Earthquakes y un empate en los dos últimos partidos de la temporada MLS 2026. Sumar de a tres puntos ante James y el Minnesota pasó a ser una necesidad prioritaria así que la orden fue muy clara.

A pesar del buen partido de James Rodríguez, Minnesota United no pudo remontar y perdió 0-1 ante Los Angeles FC con un gol de David Martínez al minuto 9 del primer tiempo. Era el momento de escuchar las voces del encuentro por la décima fecha de la MLS 2026 y Marc Dos Santos iba a sorprender con un particular mensaje.

Esto le dijo el DT de LAFC a sus jugadores antes de jugar contra James

Marc Dos Santos enfrentó por primera vez a James. (Foto: Getty Images)

“No es un tipo de juego que queramos jugar muchas veces. Voy a empezar con los aspectos negativos, el negativo fue cuando teníamos el balón, sentí que nuestra toma de decisiones en el primer pase no fue lo suficientemente buena. Perdimos balones en el mediocampo que podrían haber sido momentos en los que aseguramos el balón (…) Lo que dijimos antes del partido es que en los momentos más difíciles, y tenemos partido tras partido, lo importante es conseguir los tres puntos. Ahora mismo, esto es lo que tenemos en mente. Así es como conseguimos los tres puntos y hoy (25 de abril) lo hemos logrado”, reconoció el técnico de Los Angeles FC.

El premio que ganó James en su primer partido como titular en la MLS

A pesar de que no jugó el partido completo y el entrenador Cameron Knowles decidió sacarlo al minuto 17 del segundo tiempo, James Rodríguez recibió el premio de ser elegido por lo hinchas el jugador del partido en la derrota ante LAFC.

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Premio para James. (Foto: X / @MNUFC)

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