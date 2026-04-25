James Rodríguez viene viviendo momentos muy complicados en la MLS, después de no contar para el club en los últimos partidos. Unos por lesión y otros por decisión técnica. Había entrado en un partido ante Portland a solo jugar 1 minuto en la cancha.

Este sábado 25 de abril de 2026, James Rodríguez y el Minnesota United enfrentarán a LAFC en un partido clave para sus aspiraciones en este primer semestre. La gran noticia del partido llegó con la presencia de James en el once inicial.

Por primera vez en su carrera, James Rodríguez comenzará un partido como titular en la MLS, después de su llegada a los Estados Unidos para jugar con el Minnesota. El volante solo había sumado 40 minutos hasta esta instancia con el club.

Este partido puede ser un “empujón” necesario para James y que se gane un lugar en el once titular del Minnesota. Además, el colombiano puede demostrar que ya no hay dudas físicas para con él. El jugador, hace poco, estuvo hospitalizado.

James Rodríguez arranca como titular por primera vez. (Foto: @MNUFC)

Las alarmas estaban encendidas en Colombia con James Rodríguez, porque el jugador colombiano venía sumando pocos minutos en cancha y casi no contaba para su entrenador. Faltan menos de 50 días para que comience de manera oficial la Copa del Mundo.

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Los números de James con el Minnesota United

Entre trámites y lesiones, James Rodríguez se ha perdido varios partidos. El volante colombiano apenas ha disputado en cancha 40 minutos, repartidos en 3 encuentros. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. Tiene contrato con el club hasta finales de este semestre.

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