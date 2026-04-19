El apodo que le puso el nuevo técnico de Inter Miami a Messi tras el gol que la da la vuelta al mundo

Viejo el DNI… Messi volvió a demostrar que está más vigente que nunca a los 38 años. marcó un golazo ante Colorado Rapids que le da la vuelta al mundo e hizo que el nuevo técnico de Inter Miami le pusiera un apodo. ¡De todo y para todos!

Inter Miami venía de una semana convulsionada porque Javier Mascherano renunció de manera inesperada el 14 de abril, y en medio de los rumores que la salida se dio por diferencias con referentes del plantel como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, Guillermo Hoyos asumió como nuevo entrenador.

El primer desafío de Hoyos como DT de Inter Miami fue Colorado Rapids. El partido empezó a favor de Messi y compañía con un 2-0 en el primer tiempo. Leo marcó de penal el primer gol, pero todo se iba a complicar con dos goles de Colorado que pusieron el partido 2-2.

El nuevo DT de Inter Miami le puso un apodo a Messi

Guillermo Hoyos dirigió por primera vez a Messi. (Foto: Getty Images)

Luego de ver como Lionel Messi entró al área de Colorado Rapids enganchó como en sus mejores tiempos y anotó un golazo que le dio la vuelta al mundo, Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Inter Miami, bautizó al ’10’ argentino diciendo que “para mí es el mejor jugador. El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha. El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha, somos guías nosotros”.

Video: El golazo de Lionel Messi que le da la vuelta al mundo

La victoria de Inter Miami 2-3 ante Colorado Rapids por la octava fecha de la MLS no solo representó la mayor asistencia de un evento deportivo en lo que va de 2026 en Estados Unidos con 75.824 asistentes, también dejó un golazo de Leo Messi que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

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MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

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