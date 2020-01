Lucas Passerini llegará a Cruz Azul procedente de Palestino de Chile. El argentino se inicio en Quilmes y pasó por diferentes equipos sin brillar hasta llegar al club chileno donde demostró su capacidad goleadora especialmente en el último semestre cuando se consagró como goleador de la liga. El gran nivel que lo trajo al futbol mexicano tiene una inspiración especial: se trata de Lucila Vit, modelo y conductora con la que el delantero comenzó un romance en septiembre de 2019.

La pareja del atacante, que también es personal trainer, actualmente conduce Fox Fit: un programa dedicado a mostrar ejercicios y rutinas para mantenerse en buena forma. La fama de la mujer nacida en Rosario se traslada también a las redes sociales: tiene nada menos que 1.2 millones de seguidores en Instagram y 423 mil, en Twitter.

Passerini, de 25 años, reconoció en diciembre en La Tercera el cambio de mentalidad que le produjo el noviazgo con Vit: "Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón y recién nos conocemos hace poco". Además, el futbolista confesó que si tenía que emigrar de Chile la conductora le dijo que lo iba a acompañar, por lo que habrá que imaginar a la modelo en tierras mexicanas.

Por su parte Vit, que le lleva nueve años de edad a su novio, declaró a Página 7: "No me gusta mucho hablar públicamente de esto, pero estoy muy feliz, muy contenta. Como estuve tanto tiempo casada, nadie me buscó. Y mi otra relación que tuve la mantuve mucho más privada. Pero ahora hice lo que sentí".

Se vio a la rosarina en el Municipal de La Cisterna alentando al ahora atacante de Cruz Azul. Sin embargo, la famosa modelo es hincha reconocida de Rosario Central.

