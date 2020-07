Luisa Fernanda W se encuentra muy ansiosa y nerviosa por la llegada de su hijo

El 2020 será recordado por Luisa Fernanda W como uno de los periodos en los cuales apareció en su vida el instinto maternal y seguramente será una experiencia maravillosa.

En una transmisión por Instagram, la Youtuber le confesó a sus seguidores que está un poco ansiosa y nerviosa.

"Claro que sí, es una incertidumbre como un deseo de hacer las cosas bien o también susto de cómo va a ser ese momento, pero no lo pienso mucho, ni le doy mucha trascendencia, que sea como tenga que ser", dijo.

Luisa remarcó que ella no es una de las personas que piensa en cómo saldrán las cosas, porque en realidad es un asunto que la desgastaría mucho.

"Si me toca duro, que me toque duro y si me toca fácil, pues gloria a Dios, pero no le meto mucha mente a eso. Yo creo que el día a día trae su afán", aseguró.

