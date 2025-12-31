Moisés Caicedo fue amonestado en el partido contra Bournemouth en la Premier League y eso hace que el ecuatoriano se pierda el próximo encuentro ante Manchester City. El volante tricolor cumplirá su cuarto partido de sanción en apenas 20 encuentros.

Otra vez Moisés Caicedo se gana una nueva sanción y esto ya empieza a molestar en Chelsea. Ya que el volante ecuatoriano es uno de los mejores jugadores de los ‘Blues’ y su baja en diferentes partidos termina afectando directamente en el rendimiento del equipo.

Después de su sanción contra Bournemouth, el DT asistente de Maresca en Chelsea, Willy Caballero reveló: “Muy frustrado con la suspensión de Caicedo porque fue la primera falta del partido“, comenzó el que hizo de DT principal en este partido.

“No me parece una amarilla pero ya está hecha así que vamos a perder a un jugador muy importante pero tenemos que pensar en quién sustituirá a Moi porque es una gran pérdida“. Chelsea tendrá que jugar en el siguiente encuentro ante Manchester City.

Moisés Caicedo de nuevo fue sancionado en Chelsea. (Foto: GettyImages)

Estos últimos meses han estado “plagados” de sanciones para Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano está yendo muy justo y fuerte sobre algunas jugadas que le hacen ganar ya tarjetas rojas, y acumulación de amarillas. Incluso con la Selección de Ecuador fue “castigado” para el Mundial 2026.

Los números de Moisés Caicedo con Chelsea en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total 26 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha poco más de 2.100 minutos. Marcando 4 goles y dando 2 asistencias. Ha recibido 6 tarjetas en este mismo lapso de tiempo.

¿Cuándo jugará Manchester City contra Chelsea y por dónde ver?

El partido entre Manchester City y Chelsea comenzará desde las 12H30 (EC) del próximo domingo, 4 de enero de 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

