Este miércoles 31 de diciembre de 2025 la FIFA le deseó a todos los aficionados un feliz 2026 con varios jugadores haciendo el conteo regresivo. Entre los que finalmente apareció Hernán Galíndez. El arquero de la Selección de Ecuador es uno de los referentes de ‘La Tri’ para el Mundial 2026.

En sus cuentas oficiales, la FIFA publicó un video del conteo regresivo para que llegue el nuevo año, y en el mismo apareció Hernán Galíndez para sorprender a todos. El portero justamente fue el encargado de dar el último número en esta tradicional cuenta.

Junto a Galíndez en el video de la FIFA aparecen otros jugadores como Vinicius, Lozano, James Rodríguez, y otras grandes figuras del fútbol mundial. Todo esto también a propósito de que en menos de 6 meses se estará realizando la Copa del Mundo.

Hernán Galíndez jugará su segundo mundial con la camiseta de la Selección de Ecuador, tras lo que fue su participación en Qatar 2022. El portero también se encamina al que seguramente sería su última Copa del Mundo como profesional, ya de las Eliminatorias se retiró.

La Selección de Ecuador es uno de los equipos más prometedores para el Mundial de 2026. Debido a que, ‘La Tri’ tiene la mejor camada de su historia y también llega a este torneo tras una gran Eliminatoria, donde se pudo ubicar en el puesto 2 de la tabla de posiciones.

Hernán Galíndez jugará su último torneo con Ecuador

Hernán Galíndez se encamina a jugar su último torneo con la Selección de Ecuador. El portero de 38 años ya reveló que no volverá a Eliminatorias y ya solo le quedaría jugar en el Mundial de 2026 para cerrar una gran carrera con la camiseta de ‘La Tri’.

¿Cómo quedó el calendario de Ecuador en el Mundial 2026?

Así jugará Ecuador en el Mundial de 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

