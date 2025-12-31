Tras noquear a todos en la UFC: Michael Morales despide el 2025 de “viuda” con este viral video

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, Michael Morales nuevamente volvió a ser muy viral en las redes sociales de Ecuador. El popular peleador tricolor despidió el año otra vez siguiendo la costumbre de vestirse de “viuda” como se suele hacer en el país.

El vestirse de “viuda” es una costumbre muy repetida en Ecuador, donde los hombres se visten de mujer y suelen salir a la calle con diferentes vestidos y pelucas a “llorar” por su difunto. Esto no fue ajeno para el peleador ecuatoriano de la UFC.

Morales tuvo un gran 2025 a nivel de la UFC, donde se metió en el top 4 de los mejores peleadores del Peso Welter y es uno de los principales candidatos a competir por el campeonato en los primeros meses de la temporada 2026. El tricolor sigue invicto.

Tras noquear a todos los rivales que viene enfrentando en el octágono más famoso del mundo. El peleador ecuatoriano recorrió las calles de Machala con un vestido negro y seguido de varios autos y varios aficionados que querían acompañarlo en esta travesía.

Ya en 2024, Michael Morales se volvió muy viral en redes sociales por repetir esta costumbre. El ecuatoriano es muy querido por los aficionados justamente por estas actitudes de “no olvidar sus raíces” y siempre estar ligado a las costumbres de su país.

El ranking de Michael Morales en la UFC

Michael Morales actualmente es el 4 del peso Welter en la UFC. El luchador tricolor aguarda por una siguiente pelea la cual podría ser una de Eliminatoria o una estelar por el campeonato. Ahora tiene un récord de 19 peleas, con 19 victorias y 0 derrotas.

