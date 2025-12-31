Las malas noticias no dejan de llegar a un Emelec que sigue sin poder levantar cabeza. En este cierre de 2025, se reveló que el club también se quedará sin uno de sus mejores jugadores, Luis Castillo. El lateral habría pedido salir del ‘Bombillo’ para esta misma temporada.

Luis Castillo llegó a Emelec a mitad de 2025 y fue una solución para los problemas que el club estaba atravesando en la banda izquierda. El futbolista cumplió en el semestre y fue uno de los mejores jugadores de toda la plantilla ayudando al ‘Bombillo’ a no descender.

No obstante, ahora según la información de InfoAzul, Luis Castillo le comunicó a la directiva de Emelec que se marchará del club para la siguiente temporada. El lateral no tiene el deseo de seguir en un equipo, donde no le han pagado su salario en los últimos meses.

Asimismo, ya hay equipos que tocaron a la puerta de Luis Castillo. Uno de los más interesados en una posible transferencia del jugador ecuatoriano es Orense, rival de la LigaPro, y también Atlético Bucaramanga, histórico equipo de Colombia que le abriría la puerta en el exterior.

Luis Castillo dejaría Emelec para 2026. (Foto: Imago)

El nombre de Luis Castillo se une a otros jugadores claves de Emelec como Luis Fernando León, Alexander González, Pedro Ortiz, y otros, que analizan seriamente la posibilidad de dejar el club para la siguiente temporada. Algunos se pueden quedar en la LigaPro.

Los números de Luis Castillo en esta temporada

En esta temporada con Emelec, Luis Castillo jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha con la camiseta del ‘Bombillo’ poco más de 2.000 minutos, siendo de los jugadores que más cumplió en cancha.

El contrato de Luis Castillo con Emelec

El lateral tenía con Emelec un contrato hasta finales de la temporada 2026. Castillo se podría declarar “libre” siempre y cuando el club no le termine de pagar los meses que le debe de sueldo. Si logra cumplir, y el jugador aún se quiere ir, sería a cambio de una venta.

