No son los de La Volpe: Carlos Reinoso reveló qué tres delanteros pondría en su once ideal del futbol mexicano

Ricardo La Volpe generó mucha polémica en las últimas horas ya que compartió en sus redes sociales el once ideal del futbol mexicano y ni incluyó a leyendas como Hugo Sánchez o Cuauhtémoc Blanco.

Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 20, 2020

Esto hizo, por supuesto, que los fanáticos de dichos referentes estallaran de la bronca con el Bigotón, quien explicó que cada uno tiene su punto de vista.

Por otra parte, el entrenador argentino metió a Carlos Reinoso en el equipo, quien le agradeció a través de una entrevista para ESPN.

El chileno comentó: "Me da mucho gusto que Ricardo me tenga considerado en su once ideal. Se lo agradezco, porque para mí Ricardo es una gente que sabe mucho de futbol y ha visto futbol nacional e internacional en todos lados".

"A mí no me gustan estas cosas... Seguramente yo hubiera puesto a Hugo (Sánchez), a Cuau (Blanco) y al Ruso Brailovsky, pero, como digo, son gustos personales que debemos respetar", confesó el ex América.

