Oficial: así se jugará la nueva Liguilla con repechaje de la Liga MX

Este mediodía se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de dueños de la Liga MX con la intención de definir el futuro cercano del futbol mexicano teniendo en cuenta la pandemia del Coronavirus. Los mandamases ya dieron la fecha de inicio del torneo Apertura 2020 y revelaron algunos cambios en la competencia.

El 24 de julio volverá a rodar el balón y la noticia más impactante fue la modificación de la Liguilla. Luego de muchísimos años con el mismo formato, la Liga MX sorprendió con el regreso del repechaje: habrá una repesca para aquellos que no logren colarse entre los primeros ocho puestos.

A partir de ahora, se calificarán a la Fiesta Grande de forma directa los primeros 4 de la tabla general. Del quinto al decimosegundo puesto, jugarán su pase a los Cuartos de Final en un sólo partido, que se desarrollará en la casa del mejor ubicado.

5° vs 12°

6° vs 11°

7° vs 10°

8° vs 9°

En caso de empate, estos encuentros se definirán en tandas de penales. Además, cabe resaltar que los cuatro equipos vencedores se reubicarán en los lugares del cinco al ocho de acuerdo a su posición en la tabla general, y así serán emparejados contra los primeros cuatro.

Esto significa un cambio rotundo en el campeonato y conlleva, seguramente, a partidos mucho más atractivos. Hay que tener en cuenta que se clasifican 12 clubes de 18, por lo que hasta la última fecha muchos se jugarán un puesto. Por otra parte, los duelos "de vida o muerte" también alientan en demasía a la audiencia.

