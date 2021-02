Agenda de hoy, lunes 1 de febrero: Liga MX, LaLiga, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Arranca febrero junto a grandes partidos de fútbol y con acción en las competencias más importantes como la LaLiga, la Liga MX, la Liga Betplay, la Primeira Liga y mucho más.

Liga MX | México

León vs. San Luis | Jornada 4

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:05 VEN, BOL

22:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:05 CDMX

LaLiga | España

Real Betis vs Osasuna | Jornada 21

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Millonarios vs. Once Caldas | Jornada 3

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Santa Clara vs. Belenenses | Jornada 16

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Porto vs. Rio Ave | Jornada 16

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Moreirense vs. Braga | Jornada 16

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Sporting CP vs. Benfica | Jornada 16

18:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:30 VEN, BOL

16:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:30 CDMX

