El 10 de mayo de 1995, Real Zaragoza tocaba el cielo con las manos en el Parque de los Príncipes. Ganaba por 2-1 al Arsenal en la final de la Recopa de Europa gracias a los goles de Juan Eduardo Esnáider y Nayim. 31 años más tarde su situación es dramática en la segunda división española, donde necesitará de un auténtico milagro para evitar el descenso al fútbol semiprofesional del país. Jorge Mas, dueño del Inter Miami, es señalado como uno de los grandes responsables de la debacle gracias a su rol de máximo accionista de la entidad.

La victoria del pasado fin de semana como visitante frente a Cádiz no cambia la actualidad de Zaragoza. Los maños son en este momento 21 de 22 en la tabla general del campeonato. Tienen solamente 27 puntos en una clasificación general donde los últimos cuatro del torneo descienden. Les quedan concretamente un total de 13 fechas para evitar irse de la pirámide del fútbol profesional de España rumbo a un fútbol del cual ya le ha costado volver del pasado a entidades más que famosas del torneo como Málaga o Deportivo de La Coruña.

Por Zaragoza se hace imposible explicar esta crisis sin hablar de Jorge Mas. El dueño del Inter Miami de Lionel Messi llegaba al club en 2022 para intentar comandar una revolución difícil donde las haya. La deuda de la entidad después de varias décadas compitiendo con Barcelona y Real Madrid por todo lo alto se hacía difícil de ignorar en el día a día. También se han realizado diferentes procesos de infraestructura en el estadio de La Romareda que incluso hacen que ahora mismo los maños tengan que disputar sus encuentros como local en un Estadio Ibercaja que apenas supone una instalación modular desmontable con capacidad para unos 20.000. Irse a la C puede ser un punto de no retorno.

Nadie por la ciudad del Este de España se hubiera imaginado este escenario 20 años atrás. Real Zaragoza ganaba la Copa del Rey del año 2003 compitiendo de tú a tú contra Real Madrid y en medio del ascenso de diferentes figuras argentinas que se convirtieron en ídolos del club. Diego y Gabriel Milito, Leonardo Ponzio, Andrés D’Alessandro o Pablo Aimar fueron algunas de las grandes inversiones del club a inicios del siglo XXI que también muchos entienden como pieza angular de la deuda que mantiene la entidad todavía a marzo del 2026. Hay 40 millones de euros que todavía pesan en el día a día.

Los Milito, Aimar o D´Alessandro, figuras de un Zaragoza estelar por los 2000: GETTY

Se señala al dueño del Inter Miami de Lionel Andrés Messi como uno de los responsables gracias a una política de inversión que se entiende va más encaminada hacia el negocio que hacia el propio desarrollo deportivo del club. Uno que ahora mismo tiene 13 finales para evitar su salida del fútbol profesional de España por primera vez en su historia. La situación ni mucho menos ha sido amable a lo largo de los últimos años, donde no ha sido posible nunca volver a una LaLiga que Real Zaragoza no pisa desde la temporada 2012/2013. Los maños, con trece finales para evitar una debacle que puede no tener retorno a corto plazo.

Amber Capital, el gran socio de Jorge Mas en Zaragoza

El fondo de inversión británico fundado en Nueva York por el año 2005 no es ni mucho menos motivo de alegrías a donde suele llegar. Además de su aventura en Zaragoza cuentan con negocios en Francia de la mano del Lens o en Colombia con un Millonarios donde su directiva ni mucho menos es bien recibida a pesar de algunos títulos en los últimos años. Solamente existe un gran proyecto a gran escala que ha podido conseguir prácticamente todos los objetivos que se proponen en un contexto donde se esperaba que la inversión fuera sinónimo de alegrías.

Nos tenemos que ir hasta la ciudad de Padova en Italia. Un equipo refundado en el año 2016 hasta la Serie D del campeonato por deudas económicas. En este momento ya se encuentran en la segunda categoría del fútbol transalpino y supone junto con Lens el principal punto de orgullo de un socio de Jorge Mas que ostenta más del 50% de las acciones del Zaragoza. Los maños, campeones de Copa del Rey frente a los Galácticos en otro tiempo y de Europa a finales del siglo XX, cruzan los dedos para evitar un descenso al fútbol semiamateur que, sumado a las deudas y un proyecto de estadio que debe reformarse pensando en el Mundial 2030, puede generar un contexto nunca antes visto en la entidad del este de España.

