“Aunque llegue convaleciente”: Lo último que sabe de la posibilidad de que Mbappé juegue ante Colombia

La fecha FIFA de marzo se empieza a asomar a la vuelta de la esquina y la Selección Colombia jugará contra un peso pesado como lo es Francia. Sin embargo, no está confirmada la presencia de Kylian Mbappé por lesión, y ya se supo lo último al respecto: “Aunque llegue convaleciente”.

Mbappé sintió una molestía en la rodilla izquierda el 7 de diciembre de 2025, pero fue hasta el 2 de marzo de 2026 cuando el Real Madrid confirmó que el delantero fránces había sufrido un esguince en la rodilla izquierda. Va a llegar a más de 20 días sin jugar.

Según el diario ‘L’Équipe’, Francia va a convocar a Kylian Mbappé para viajar a Estados Unidos en vísperas de los partidos amistosos ante Brasil y la Selección Colombia. ¿Buenas noticias para que la ‘Tricolor’ se enfente a una estrella mundial? No, del todo…

Mbappé no jugaría contra la Selección Colombia por este motivo

Mbappé no jugará el partido amistoso ante Colombia. (Foto: Getty Images y archivo particular)

“Formará parte de la convocatoria de Didier Deschamps para lo dos compromisos de la selección francesa en Estados Unidos. 26 contra Brasil, 29 contra Colombia. Su presencia obedece principalmente a una cuestión comercial, ya que tanto Nike como otros patrocinadores tienen compromisos para que participe en distintas actividades en aras de expandir la marca en suelo estadounidense. Si a Mbappé lo bajan de la convocatoria para los dos amistosos al final de este mes, la perdida de dinero será colosal. Por lo que ambas partes les interesa que el internacional madridista, aunque llegue convaleciente, esté presente en la gira americana”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez con base a la información publicada por ‘L’Équipe’.

Día y hora del partido amistoso entre la Selección Colombia y Francia por fecha FIFA

Luego de enfrentar a Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. en Orlando, Florida, la Selección Colombia jugará ante Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. en el estadio Northwest, de Maryland, Estados Unidos. ¿Estará Kylian Mbappé? Todo parece indicar que no…

