Agenda de hoy, miércoles 10 de marzo: Copa Libertadores, Champions League, Liga MX, Premier League, La Liga, Copa Argentina y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un miércoles 10 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la continuación de la Copa Libertadores, Champions League, Liga MX, Premier League, La Liga, Ligue 1, Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional y mucho más.

CONMEBOL Libertadores

Universidad Católica (ECU) vs. Libertad (PAR) | Segunda ronda (Ida)

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Gremio (BRA) vs. Ayacucho (PER) | Segunda ronda (Ida)

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Universidad de Chile vs. San Lorenzo (ARG) | Segunda ronda (Ida)

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Caracas (VEN) vs. Junior (COL) | Segunda ronda (Ida)

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

UEFA Champions League

PSG vs. Barcelona | Octavos de final, vuelta.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liverpool vs. Leipzig | Octavos de final, vuelta.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga MX | México

Monterrey vs. León | Pendiente Jornada 3

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA del 11/3

22:05 USA (ET)

21:05 CDMX

La Liga | España

Atlético de Madrid vs. Athletic Club | Pendiente Jornada 18

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Manchester City vs. Southampton | Adelanto Jornada 33

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Olympique Marsella vs. Rennes | Pendiente Jornada 22

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Bundesliga | Alemania

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen | Pendiente Jornada 20

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Platense vs. Sarmiento | Interzonal - Pendiente Fecha 1

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Copa Argentina

Banfield vs. Guemes (Sgo) | 32vos de final

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Atlético Tucumán vs. Comunicaciones | 32vos de final

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Independiente vs. Villa Mitre (BB) | 32vos de final

21:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:10 VEN, BOL

19:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:10 CDMX

Lee También