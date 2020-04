Paul Aguilar, el jugador del América que desea superar a históricos de Chivas

Paul Aguilar es uno de los jugadores más experimentados de la Liga MX. El defensa arrastrastra cientos de partidos jugados y registra títulos, en su mayoría, con la playera del América.

A sus 34 años años, su retiro de las canchas comienza a acercarse, y tiene el deseo de hacerlo con la mayor marca de campeonatos logrados en el futbol mexicano.

Paul Aguilar disputa el balón con Jesús Molina.

"Me veo retirándome en América, me queda de aquí a diciembre el contrato. No quiero poner fin a mi carrera y creo que me queda un rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y ojalá pueda superar la marca de los más ganadores de México", comentó el hombre de las Águilas con Récord.

No la tendrá sencilla: sus 13 títulos (siete con América y seis con Pachuca) en el hombro aún están lejos de los 18 trofeos que levantaron Sebastián Ponce y José Villegas, históricos elementos de Chivas.

Si bien lo imposible no existe, queda claro que el hombre de Coapa tiene decidido ir por el milagro de convertirse en el más exitoso de la Liga MX.

