Revelan el nuevo rol de Piero Hincapié en Arsenal que encanta a Mikel Arteta

Piero Hincapié cada vez se acopla más a Arsenal. El central ecuatoriano vive un gran momento con los ‘Gunners’ y ahora incluso revelan que ha adquirido un nuevo rol con el equipo fuera de las canchas. Un rol que Arteta aplaude y valora mucho.

Desde Inglaterra revelan que en Arsenal se ha conformado un grupo denominado los ‘Bible Boys’, aquellos jugadores que han convertido la fe en un impulso más en la pelea por el título. El “líder” es Jurrien Timber, quien usualmente usa sus redes sociales para promover la palabra divina.

Dentro de este grupo estaría Piero Hincapié, en un rol que Mikel Arteta aplaude. Hace pocos años, Arsenal inauguró la sala de oración en el estadio Emirates y lo hizo por Elneny. Ahora el jugador no está en los ‘Gunners’, pero los jugadores cristianos están usando esta sala.

Hincapié es un jugador que ha mostrado que es uno de los más creyentes de los futbolistas ecuatorianos y esto le ha servido también para entrar en buenos términos al grupo de jugadores de Arsenal. El futbolista lleva ya 3 titularidades consecutivas en la Premier League.

Hincapié volvió a ser titular con Arsenal. (Foto: GettyImages)

En este momento, tras la lesión de Mosquera, Hincapié es el único central “natural” de Arsenal para pelear la Premier League. El ecuatoriano finalmente está teniendo los minutos que se espera y ahora el tricolor tiene que demostrar que es capaz de ganarse un puesto como titular.

Para Arteta la fe también es una forma de unir más a sus jugadores y tener un equipo compacto, como viene siendo su intención en los últimos 5 años. De ahí que, el DT también aplauda este rol que está cumpliendo Hincapié con los ‘Gunners’ fuera de las canchas.

Las estadísticas de Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ya suma 8 partidos con la camiseta de los ‘Gunners’ entre todas las competencias. El ecuatoriano ha jugado ya más de 300 minutos en cancha y ahora confirmó su tercera titularidad seguida en la Premier League.

