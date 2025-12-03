Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se reveló que Christian Cueva finalmente no seguirá en Emelec para 2026. El volante peruano terminó muy mal su primer paso por Ecuador, en lo que a mitad de temporada prometía ser uno de los fichajes más importantes de LigaPro.

No obstante, esta salida de Emelec podría no ser todo para Christian Cueva en Ecuador. El volante peruano aún podría volver al país, ya que dos equipos de la LigaPro habrían preguntado por él. Por lo cual, Cueva aún no tiene cerradas las puertas en el país.

No han trascendido cuáles son los equipos que preguntaron por Cueva, pero se trataría de clubes de primera división. El jugador peruano también tiene que decidir el siguiente paso de su carrera, ya que está la posibilidad de dedicarse a la vida política o seguir jugando.

Hay varios equipos de Perú que nuevamente le han abierto las puertas al jugador. Uno de los más interesados en su posible regreso en Sport Boys. No obstante, no se ha acordado nada todavía con el ex jugador de la selección peruana. A cualquier equipo llegaría como agente libre.

Cueva se va de Emelec. (Foto: Imago)

Ya Cueva se había alejado de Emelec en los últimos partidos, y es que trascendió que el jugador peruano había pedido su salida y separación al no estar concentrado para jugar. Cuando llegó fue uno de los fichajes que más aplaudió la hinchada azul.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Cueva solo pudo jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Terminó su camino en uno de los más grandes de Ecuador con apenas 2 goles y 2 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 800 minutos.

