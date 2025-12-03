Este miércoles 3 de diciembre se volvió a escribir historia en la Copa Ecuador, tras una histórica llave entre Liga de Quito y Emelec. El ‘Bombillo’ murió de pie, ya que ganó el partido en los 90 minutos y estiró la definición a los penales, donde todo fue de infarto.

Solo un penal marcó la diferencia, el error de Juan Pablo Ruiz Gómez, en el primer cobro de Emelec. El extremo argentino falló su penal, que se estrelló en el palo y luego todo fue acierto de ambos equipos. Hasta el de Jeison Medina que cerró la llave.

La fortuna que ganó Liga de Quito

Con esta histórica llave, Liga de Quito se aseguró ya un premio económico superior a los 80 mil dólares. Asimismo, el ‘Rey de Copas’ firmó estar en la Copa Libertadores para la temporada 2026, ya que por LigaPro o por Copa Ecuador se ganará un cupo.

Emelec sin Copa Libertadores en 2026

Por otro lado, Emelec se queda sin la chance de ir a la Copa Libertadores para 2026. El ‘Bombillo’ aún tiene chance de ir a Copa Sudamericana, pero para eso necesita ganar sus partidos del segundo hexagonal y que se den otros resultados, incluyendo una caída de los otros equipos.

¿Cuándo será la final de la Copa Ecuador?

La final de la Copa Ecuador está establecida para el próximo 18 de diciembre. El ganador se definirá entre Liga de Quito, que la ganó en 2019, y Universidad Católica que está buscando su primer campeonato en toda su historia. El partido será en el estadio Olímpico Atahualpa..

