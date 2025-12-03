Enner Valencia vive sus primeros meses de regreso al Pachuca de México, sin embargo ya le consultaron por su futuro, pensando siempre en un regreso a Emelec. El delantero ecuatoriano habló del tema y dejó una apuerta abierta para los azules.

“Nunca le cierro las puertas la que fue mi casa. Espero algún día volver. No es el momento, estoy feliz en Pachuca donde tengo aún contrato”, dijo Enner Valencia a El Canal del Fútbol.

Con esto el goleador volvió a señalar que está abierto a un regreso al club azul previo al retiro, aunque tendrá que ser luego de que finalicen sus dos años de contrato con el Pachuca.

Los rumores de Enner Valencia y un retorno a Emelec se dan en el marco de la posibilidad de que el tricampeón 2013-2015 traiga de regreso a Miller Bolaños, Ángel Mena y Fernando Gaibor.

En Emelec, Enner Valencia ganó el campeonato ecuatoriano 2013 y luego dio el salto al Pachuca en el 2014 donde fue goleador y posteriormente fue a la Premier League con el West Ham y Everton.

El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

Económicamente para Emelec también era inviable mantener una negociación para traer a Enner Valencia. El goleador ecuatoriano se fue a México a ganar más de 3 millones de salario anual. Esta cifra es prácticamente imposible de pagar en todo el fútbol ecuatoriano.

Enner Valencia – Emelec

