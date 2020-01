Paulo Tilón Chavéz, un ex Chivas, que solucionó un asunto de doping positivo cuando iba a representar al Tri

La noticia del doping positivo de Víctor Guzmán sigue retumbando en todo el ambiente futbolístico de México. A su vez, se empiezan a conocer algunos casos similares que se terminaron resolviendo.

Uno de ellos fue el de Paulo Tilón Chávez, ex Chivas, que dio positivo previo a su participación en la Copa Confederaciones de 1999.

“Recibí un gran apoyo de los compañeros. Creo que si no fuera por eso se me hubiera castigado”, comenzó a relatar a Chávez a Pelota Querida en realción a que él como Roberto Lara, que también se había hecho la prueba, no habían consumido nada y que si no fuera aquella selección si hubieran recibido un castigo.

Dio doping positvo pero se resolvió.

Tilón no sabe quién estuvo detrás de ese mal momento, que lo llevó a estar afuera de competencias internacionales por seis meses, pero fue justo cuando México jugaba Copa América y Copa Libertadores.

“Los rivales nunca me dijeron nada. Hubo un gran respeto. En el fútbol se conoce quien se maneja bien y quien mal. Por eso recibimos el apoyo”, expresó Paulo Chávez, pero aclaró que las aficiones se mofaban de esa situación.

Chávez logró dos campeonatos de la Liga MX, uno con las Chivas en 1997 y otro con Rayados de Monterey en 2003.

“Al inicio me reía cuando nos informó (el doctor) que habíamos salido positivo de doping”, comenta Tilón al referirse que su conciencia estaba tranquila y que por eso pensó que era un chiste. “Por eso existe el temor de no volver a jugar por algo injusto”, agregó.

Chávez, junto a Lara, tuvo que hacerse los días posteriores otras pruebas en Estados Unidos y España. Lo único que le dolió fue no haber participado en la Copa Confederaciones de 1999.

“Mas duro fueron las lesiones. Quedar afuera de un mundial cuando dependía de mí”, dice tranquilo el ex futbolista al referirse que no fue un momento duro en su carrera.

Lee También