No solo Argentina y Brasil: La otra Selección CONMEBOL que Ancelotti ve compitiendo en el Mundial 2026

El DT de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, sorprendió a todos cuando dio sus candidatos a pelear el Mundial de 2026. El DT italiano fue elocuente con los máximos candidatos, pero a todos sorprendió cuando se animó a dar una selección CONMEBOL aparte de Argentina y Brasil.

En el programa Esporte Record, Ancelotti dijo sus principales favoritos: “hoy no hay una selección que ahora tú puedes pensar es mucho mejor que otros. No hay un favorito para la copa del mundo. España lo está haciendo muy bien, Francia tiene un potencial individual muy alto, Argentina tiene estructura y carácter porque ganó la última Copa del Mundo. Después Brasil, como siempre. Después puede ser Alemania, Inglaterra o Portugal”, comentó el DT.

Cuando parecía que Carlo daba a todos los candidatos que todos piensan, el ex DT de Real Madrid sorprendió: “¿Por qué no Ecuador? Que tiene jugadores muy buenos. Creo que va a ser un campeonato del mundo, entretenido”, agregó el entrenador sorprendiendo a todos por elegir a Ecuador.

‘La Tri’ fue el equipo que hizo “debutar” a Ancelotti en las Eliminatorias. El DT italiano dirigió a su Brasil en Guayaquil en un partido que terminó 0 a 0, pero donde pudo ver de cerca el potencial del equipo que acabó en el segundo lugar de las Eliminatorias, liderado por jugadores como Piero Hincapié, William Pacho, Moisés Caicedo y otros.

Tweet placeholder

No es la primera vez que se pone a la Selección de Ecuador como el llamado a ser “sorpresa” del Mundial 2026. ‘La Tri’ tiene uno de los mejores equipos del mundo, conformado por jugadores que fin de semana a fin de semana se convierten en figuras del fútbol de Europa.

Publicidad

Publicidad

Para este mundial, también Beccacece advirtió que espera hacer el mejor mundial de la historia de la Selección de Ecuador y esto implica llegar al menos a cuartos de final, superando lo que se hizo en 2006, cuando se termió en octavos de final. ‘La Tri’ espera al viernes para conocer su camino en el Mundial.

ver también Moisés Caicedo pone en duda su lugar en el Mundial 2026 con esta preocupante declaración

¿En qué Bombo está Ecuador para el sorteo el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador, al igual que otros equipos CONMEBOL como Uruguay y Colombia, se ubican en el Bombo 2 del sorteo. Esto le permite, en teoría, tener un grupo más accesible para el Mundial 2026. Brasil, por su parte con Ancelotti, se ubica en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

Publicidad

Publicidad

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Encuesta¿Ecuador es candidato a pelear el Mundial? ¿Ecuador es candidato a pelear el Mundial? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Carlo Ancelotti , DT de Brasil, incluyó a Ecuador como candidato a sorprender en el Mundial 2026.

, DT de Brasil, incluyó a como candidato a sorprender en el Mundial 2026. Ancelotti también mencionó a España, Francia, Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal como favoritos.

como favoritos. El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 en Ecuador.

Publicidad