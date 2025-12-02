Arsenal tendrá que pagar una millonaria multa por “culpa” de Piero Hincapié

El partido entre Arsenal y Chelsea fue uno de los más calientes de la temporada en la Premier League. El encuentro terminó con Moisés Caicedo expulsado, y con Piero Hincapié al borde la roja. El partido “duro” le generó a Arsenal una multa millonaria.

La FA terminó sancionando a Arsenal con 33 mil dólares, por “culpa” de Piero Hincapié y otros jugadores. Ya que el equipo ‘Gunner’ sumó más de 6 tarjetas amarillas en un solo partido y eso es penado. Aunque los de Arteta no recibieron ninguna roja en el partido.

Solo en el primer tiempo, Arsenal ya tenía 5 jugadores con amarilla en Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori. Luego en el segundo tiempo se sumaron otras dos tarjetas amarillas con Lewis-Skelly y Gyokeres.

Piero Hincapié tuvo un partido muy “nervioso” ante Chelsea, al menos durante el primer tiempo, donde el jugador ecuatoriano se jugó la expulsión por doble tarjeta amarilla. El central ecuatoriano mejoró en el segundo tiempo, pero a diferente de jugar contra Tottenham, no dejó un partido de gran seguridad.

Ahora Piero Hincapié podría seguir siendo titular en los próximos partidos con Arsenal y se espera que el ecuatoriano pueda volver a mostrar la “calma” de otros encuentros. Los ‘Gunners’ lo necesitan en su máximo rendimiento para seguir sacando ventaja en la Premier League.

Publicidad

Publicidad

A Piero Hincapié aún le esperan varias semanas como titular en Arsenal, ya que Gabriel sigue lesionado y no volvería hasta en los próximos encuentros, incluso se habla de inicios de 2026. El central ecuatoriano lleva 2 partidos seguidos en Premier desde el “vamos”.

ver también Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ya suma 7 partidos con Arsenal entre todas las competencias. El ecuatoriano también suma ya más de 300 minutos en cancha y de a poco se gana un espacio y regularidad en una de las mejores defensas del mundo.

Arsenal aún no decide si compra a Piero Hincapié

El contrato de Piero Hincapié en Arsenal es de préstamo con obligación de compra. Por lo cual, el jugador ecuatoriano necesita rendir al máximo nivel en los siguientes partidos para poder jugar con los ‘Gunners’ en los siguientes años. La opción de compra sería de 45 millones.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Arsenal debe comprar a Piero Hincapié? ¿Arsenal debe comprar a Piero Hincapié? Ya votaron 0 personas

En síntesis: