Toda Colombia consternada: El mensaje que le mandó James Rodríguez a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

James Rodríguez sabe que se viene el Mundial 2026 y que la Selección de Colombia es una gran candidata a pelear por el campeonato del mundo. De ahí que, ahora el jugador colombiano le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo y a todos los hinchas para este torneo.

El eterno 10 de Colombia estuvo en un evento y así advirtió que se vendrían grandes cosas para la Selección de cara a este Mundial: “Vienen grandes cosas para todos, para todo Colombia. Para todo el país. Ya en 7 meses, lo que todos soñamos que es poder quedar campeón“, comentó el capitán.

Colombia llega a la próxima Copa del Mundo, como uno de los candidatos a pelear a los cabezas de serie. El equipo que lidera Néstor Lorenzo ya lo demostró en la pasada Copa América, cuando estuvo muy cerca de ganarle la final y el título a Argentina.

Este también es un mensaje para Néstor Lorenzo, ya que aunque no esté jugando en ningún equipo en este momento, James se ve en el Mundial de 2026 y se ve ayudando a su equipo. Por lo cual, su convocatoria, para el jugador, parece que no corre ningún riesgo.

Tweet placeholder

Asimismo, Néstor Lorenzo tiene la presión de elegir a los mejores 26 para jugar el Mundial del siguiente año. Hay presión sobre el DT, porque se espera que Colombia iguale o supere lo que fue su participación de Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

¿En qué Bombo del sorteo del Mundial 2026 está Colombia?

ver también Miguel Ángel Borja dejó River Plate y ya tiene cuatro clubes interesados

La Selección de Colombia llega en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026. Néstor Lorenzo y parte de la FCF estarán en Estados Unidos para ver el sorteo y el camino que le queda a Colombia para este nuevo reto.

Los equipos que quieren a James Rodríguez

Ahora sin equipo, James Rodríguez, se encuentra escuchando ofertas. El jugador colombiano ha sonado para clubes de Colombia, Argentina y hasta de Estados Unidos. No obstante, aún su futuro no se decide y todo parece que se terminará de definir en enero.

Encuesta¿Ves a Colombia siendo campeón del mundo en 2026? ¿Ves a Colombia siendo campeón del mundo en 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: