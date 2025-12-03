Es tendencia:
Mundial 2026

Toda Colombia consternada: El mensaje que le mandó James Rodríguez a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

James Rodríguez sorprende a Colombia con este mensaje para Néstor Lorenzo en el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El mensaje de James para Néstor Lorenzo para el Mundial 2026
El mensaje de James para Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

James Rodríguez sabe que se viene el Mundial 2026 y que la Selección de Colombia es una gran candidata a pelear por el campeonato del mundo. De ahí que, ahora el jugador colombiano le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo y a todos los hinchas para este torneo.

El eterno 10 de Colombia estuvo en un evento y así advirtió que se vendrían grandes cosas para la Selección de cara a este Mundial: “Vienen grandes cosas para todos, para todo Colombia. Para todo el país. Ya en 7 meses, lo que todos soñamos que es poder quedar campeón“, comentó el capitán.

Colombia llega a la próxima Copa del Mundo, como uno de los candidatos a pelear a los cabezas de serie. El equipo que lidera Néstor Lorenzo ya lo demostró en la pasada Copa América, cuando estuvo muy cerca de ganarle la final y el título a Argentina.

Este también es un mensaje para Néstor Lorenzo, ya que aunque no esté jugando en ningún equipo en este momento, James se ve en el Mundial de 2026 y se ve ayudando a su equipo. Por lo cual, su convocatoria, para el jugador, parece que no corre ningún riesgo.

Asimismo, Néstor Lorenzo tiene la presión de elegir a los mejores 26 para jugar el Mundial del siguiente año. Hay presión sobre el DT, porque se espera que Colombia iguale o supere lo que fue su participación de Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final.

¿En qué Bombo del sorteo del Mundial 2026 está Colombia?

Miguel Ángel Borja dejó River Plate y ya tiene cuatro clubes interesados

Miguel Ángel Borja dejó River Plate y ya tiene cuatro clubes interesados

La Selección de Colombia llega en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026. Néstor Lorenzo y parte de la FCF estarán en Estados Unidos para ver el sorteo y el camino que le queda a Colombia para este nuevo reto.

Los equipos que quieren a James Rodríguez

Ahora sin equipo, James Rodríguez, se encuentra escuchando ofertas. El jugador colombiano ha sonado para clubes de Colombia, Argentina y hasta de Estados Unidos. No obstante, aún su futuro no se decide y todo parece que se terminará de definir en enero.

En síntesis:

  • James Rodríguez declaró que Colombia sueña con ser campeón en el Mundial 2026.
  • La Selección de Colombia se encuentra en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.
  • Se espera que el equipo de Néstor Lorenzo iguale o supere los cuartos de final de Brasil 2014.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
