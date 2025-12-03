Liga de Quito no tuvo la temporada esperada en la LigaPro y ahora para la campaña 2026, el equipo de Thiago Nunes ya está buscando nuevos refuerzos en el mercado. El club ha puesto sus ojos en 3 figuras de la LigaPro, que pueden reforzar su plantilla.

Diferentes informes ya hablan de 3 refuerzos para la campaña 2026. El club está buscando a nivel local, porque aún se mantiene una política de austeridad, pese a que se lograron ganar 9 millones en la última edición de la Copa Libertadores. Así han sido los últimos mercados de fichajes.

A Liga de Quito le interesan dos centrales de gran nivel en el fútbol ecuatoriano como lo son José Luis Marrufo de gran temporada en Macará y también Bryan Bentaberry de buen nivel en Mushuc Runa. Ambos jugadores aparecen en planes para acompañar a Ricardo Adé.

Por otro lado, la siguiente figura de LigaPro que también se metió en planes de Liga de Quito para la siguiente temporada es Andrés Mena, quien viene destacando en la mitad de la cancha de El Nacional. La carpeta del jugador terminó llegando a Liga, informó Johanna Calderón.

Liga de Quito busca a figuras de la LigaPro. (Foto: Imago)

Estos 3 jugadores aparecen en posiciones donde Liga se ha mostrado un poco “lenta” de refuerzos en esta temporada. Ya que, Adé no tuvo un compañero establecido tras las expulsiones de Mina y lesiones de Allala. Por eso se ven nuevos perfiles.

¿Cuántos millones ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores?

En la última edición de la Copa Libertadores, Liga de Quito llegó hasta semifinales y estuvo a un paso de la final, pero Palmeiras le remontó aquella llave histórica. Ahora el equipo ecuatoriano se llevó un premio de más de 9 millones de dólares, con lo cual puede comprar a varios jugadores.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Liga se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones a 9 puntos de Independiente del Valle, es casi imposible para LDU poder ganar este torneo, por lo cual, ya apuestan por lo que se puede conformar para la temporada 2026.

