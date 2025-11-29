No todo es felicidad: Flamengo ganó la Copa Libertadores, pero tomaría esta decisión con Gonzalo Plata

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 después de vencer a Palmeiras, en una gran final. El ‘Fla’ se impuso a su máximo rival en este torneo y se lleva la cuarta Copa de su historia. Sin embargo, Gonzalo Plata no jugó y no todo sería felicidad para él.

Las polémicas han sido unas constantes para Gonzalo Plata en los últimos meses y el ecuatoriano también se perdió la final del torneo, después de ser expulsado en las semifinales. Todo esto llevó a que el ‘Fla’ finalmente decida no “hacer un esfuerzo” para mantener al ecuatoriano como informó Bolavip Brasil y Venê Casagrande

Después de ganar esta Copa Libertadores, Flamengo se lleva más de 40 millones de dólares en premios. Por lo cual, el club buscará diferentes jugadores en el mercado de fichajes y es por eso que ya Gonzalo Plata estaría en la puerta de salida.

Para el jugador ecuatoriano hay diferentes destinos, como se informa desde Brasil. No obstante, Flamengo espera recibir ofertas para decirle adiós al ecuatoriano. Hay otros jugadores que junto a él también están en la venta de transferencias.

Flamengo no haría un esfuerzo por retener a Gonzalo Plata. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las siguientes semanas se termine de definir el futuro del jugador ecuatoriano, que al ganar esta Copa Libertadores se mete en la historia a la lista de los jugadores ecuatorianos que han ganado este trofeo. Alcanza a Alberto Spencer, en ganarla con un equipo del extranjero.

Por otro lado, Gonzalo Plata también está analizando su futuro pensando en el Mundial 2026. El jugador ecuatoriano quiere llegar con regularidad a la Copa del Mundo, ya que es titular en el equipo de Beccacece y eso también cambiaría sus planes en el futuro.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En toda la temporada, Gonzalo Plata lleva ya 49 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Suma en cancha, en lo que va de curso, casi 3.000 minutos.

¿Cuántos millones ganó Flamengo en esta Copa Libertadores?

Solo por ser campeón, Flamengo ya se llevó 24 millones de dólares. Acumulado a todo lo del torneo, se lleva más de 40 millones de dólares, también sumando su clasificación al próximo Mundial de Clubes. El ‘Fla’ puede llevarse el brasileirao y sumar aún más dinero a sus arcas.

