Raúl Jiménez y Daniela Basso ya no saben qué hacer durante la cuarentena

El mundo se encuentra afectado e infectado por la pandemia del Coronavirus. Varios países se encuentran en cuarentena obligatoria y tienen prohibido salir de sus hogares.

En Inglaterra, la Premier League se encuentra suspendida hace bastante tiempo. Los jugadores se entrenan desde sus casas.

Raúl Jiménez, jugador de Wolverhampton, pasa su tiempo entrenando y disfrutando junto a su esposa, Daniela Basso.

En el día de hoy, subieron unas fotos a su Instagram mostrando cómo los trata la cuarentena. "Así nosotros en la cuarentena/ About us in this quarantine", señaló Raúl en su red social.

