La fortuna que deberá pagar Barcelona si decide rescindir a César Farías

Barcelona SC está virtualmente eliminado de la Copa Libertadores, y además de varios jugadores, uno de los máximos señalados fue César Farías. El DT venezolano viene siendo critcado y los hinchas piden su salida ¿cuánto le costaría al club la terminación unilateral?

La salida de César Farías le costaría a Barcelona cerca de 300 mil dólares, monto que los ‘toreros’ no podrían pagar con facilidad en estos momentos. Este valor corresponde a los seis meses de contrato restantes.

La directiva de Barcelona podría tener en análisis la continuidad del entrenador en junio, dónde otros nombres de jugadores de bajo rendimiento también podrían ser rescindidos.

Los ‘toreros’ tienen para junio el pago de 500 mil dólares por el pase definitivo de Jhonny Quiñónez, por lo que con los ajustes presupuestarios no podrían afrontar el pago de una terminación de contrato y la continuidad del volante ecuatoriano.

César Farías lleva 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas en LigaPro, mientras que en Copa Libertadores lleva 4 derrotas, 1 empate y solo una victoria vs. Argentinos Juniors en fases previas.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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César Farías fue contratado por Barcelona a inicios de año.

En resumen