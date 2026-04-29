Barcelona SC vs Universidad Católica HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Este miércoles 29 de abril de 2026 se juega un partido clave y de alta tensión en la Copa Libertadores, con el duelo de Barcelona SC contra Universidad Católica. Ambos equipos están muy obligados, pero no desprenderse de la lucha, tras la victoria de Cruzeiro ante Boca.

¿Qué canal pasa el partido de Barcelona SC contra Universidad Católica?

El partido de Barcelona SC contra Universidad Católica comenzará desde las 19H00 y estos son los canales para ver el encuentro:

ESPN y el plan Premium de Disney+

¿El partido se podrá ver por señal abierta en Pluto TV?

La CONMEBOL confirmó que el partido también se podrá ver por televisión abierta, pero solo para Chile.

Chilevisión y Pluto TV

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La tabla de posiciones del grupo D

Previo al encuentro entre ecuatorianos y chilenos así está la tabla de posiciones del grupo D.

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

Las posibles alineaciones de ambos equipos

Tanto Barcelona SC como Católica saldrían con todo a la cancha del Monumental, estas serían las alineaciones:

Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Báez, Rangel, Vallecilla, Lugo, Gómez, Céliz, Quiñónez, Villalba y Benedetto

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Posible XI de Universidad Católica: Bernedo, Gonzáles, Ampuero, Díaz, Mena, Valencia, Giani, Palavecino, Martínez, Cuevas, Zampedri