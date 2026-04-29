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Barcelona SC vs Universidad Católica HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Estos son los canales para ver el partido de Barcelona SC contra Católica por la Copa Libertadores.

El partido de Barcelona SC contra Católica se podrá ver por este canal
© Imago/ Edit BVEl partido de Barcelona SC contra Católica se podrá ver por este canal

Este miércoles 29 de abril de 2026 se juega un partido clave y de alta tensión en la Copa Libertadores, con el duelo de Barcelona SC contra Universidad Católica. Ambos equipos están muy obligados, pero no desprenderse de la lucha, tras la victoria de Cruzeiro ante Boca.

¿Qué canal pasa el partido de Barcelona SC contra Universidad Católica?

El partido de Barcelona SC contra Universidad Católica comenzará desde las 19H00 y estos son los canales para ver el encuentro:

¿El partido se podrá ver por señal abierta en Pluto TV?

La CONMEBOL confirmó que el partido también se podrá ver por televisión abierta, pero solo para Chile.

  • Chilevisión y Pluto TV
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La tabla de posiciones del grupo D

Previo al encuentro entre ecuatorianos y chilenos así está la tabla de posiciones del grupo D.

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors32015236
Cruzeiro32013216
U. Católica21013303
Barcelona SC200204-40

Las posibles alineaciones de ambos equipos

Tanto Barcelona SC como Católica saldrían con todo a la cancha del Monumental, estas serían las alineaciones:

Posible XI de Barcelona SC: Contreras, Carabalí, Báez, Rangel, Vallecilla, Lugo, Gómez, Céliz, Quiñónez, Villalba y Benedetto

Posible XI de Universidad Católica: Bernedo, Gonzáles, Ampuero, Díaz, Mena, Valencia, Giani, Palavecino, Martínez, Cuevas, Zampedri

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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