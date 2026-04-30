VIDEO | El monumental enojo de Darío Benedetto con los jugadores de Barcelona

Barcelona SC perdió contra U. Católica y está virtualmente eliminado de la Copa Libertadores, los ‘toreros’ salieron golpeados por la derrota y los hinchas enfurecidos, pero no fueron los únicos. Sin importarle que hubiera cámaras, Darío Benedetto tuvo un fuerte enojo con sus compañeros.

“Así no eh, así no, así no. Puede pasar lo que sea pero las ganas tienen que estar muchos. La con…..de su madre”, dijo Darío Benedetto a sus compañeros en el entretiempo.

Barcelona ya perdía 0-2 antes de la media hora de juego y en el minuto de hidratación el delantero argentino reclamó con fuerza al resto de jugadores del equipo amarillo.

César Farías decía: “Es verdad, es verdad”, mientras daba indicaciones para el segundo tiempo. Milton Céliz descontó pero ya no hubo tiempo para buscar el empate.

SE CALENTÓ EL PIPA: PICANTE la arenga de Benedetto a sus compañeros de Barcelona SC en la pausa de rehidratación en el partido vs. U. Católica…



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Barcelona quedó con 0 puntos en 3 partidos y en la siguiente fecha recibirá a Boca Juniors en el Monumental. Los amarillos quedan lejos también de meterse a Sudamericana.

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El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Darío Benedetto lleva 4 goles en LigaPro con Barcelona.

En resumen

Darío Benedetto increpó a sus compañeros por la falta de actitud durante el entretiempo del partido.

increpó a sus compañeros por la falta de actitud durante el entretiempo del partido. El equipo Barcelona SC perdía 0-2 antes de la media hora de juego frente a U. Católica .

perdía antes de la media hora de juego frente a . El jugador Milton Céliz anotó el descuento en un encuentro que dejó al club virtualmente eliminado.