Se promovió ella sola: cómo llegó Estefanía Fuentes al futbol italiano

Estefanía Fuentes tendrá una nueva experiencia deportiva fuera del América. A la espera de la realización de los exámenes médicos, en una entrevista con América Monumental confirmó que jugará en el Sassuolo de Italia.

A la jugadora le comunicaron mediante una videollamada que no iba a ser tenida en cuenta: "Mucha gente me preguntó que porqué me iba del América, pero no fue mi decisión. Mi plan era estar 6 meses más y después viajar a Corea del Sur, un país que me gusta mucho".

Fuentes se va a Italia (Jam Media).

A partir de allí, la futbolista comenzó a buscar club y lo hizo de una manera muy particular. En diálogo con Mediotiempo, reveló que con sus conocimientos en comunicación digital editó sus propios videos para promoverse a Europa.

Con pasado en la Universidad de Florida, Fuentes comentó que "hice mi perfil de atleta con fotos y todo mi currículum. Pedí los videos en el club y me puse a editar todos mis partidos, se los mandé a estos agentes y eso es lo que ellos utilizaron para hacérselos llegar a otros equipos".

Sin un departamento de márketing detrás y sin un equipo de agentes, Fuentes resaltó un triunfo del equipo femenil, ya que las profesionales pueden trazar su propio camino por sí solas.

