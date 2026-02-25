La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como el evento deportivo más grande y esperado del planeta, marcando un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo que engloba a las mejores selecciones nacionales contará con la participación de 48 selecciones, lo que garantiza una competencia aún más diversa y emocionante.

Este certamen no solo será una celebración del fútbol, sino también un escaparate global donde cada sede, jugará un papel fundamental en el desarrollo del evento. Con un formato renovado, más equipos y más partidos, este nuevo Mundial promete emociones únicas, sorpresas y momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de millones.

En tanto esta próxima Copa del Mundo tendrá cambios importantes respecto a otras ediciones, el partido del tercer puesto se mantiene tal cual. Esta especie de ‘final de consuelo’ definirá qué selección se cuelga la medalla de bronce en una edición histórica del torneo. A continuación, todo lo que tienes que saber sobre el anteúltimo juego de la competición.

Introducción al partido por el tercer puesto del Mundial 2026:

El camino hasta el tercer puesto será largo e intenso, con sus dos participantes habiendo disputado siete encuentros en total anteriormente. Los dos equipos que lleguen a esta instancia habrán afrontado tres juegos en fase de grupos, uno en dieciseisavos, uno en octavos, uno en cuartos y la semifinal. Y este encuentro enfrentará a los perdedores de las cada semi, a partido único, despidiéndose ambos con ocho presentaciones.

Este duelo entre selecciones define quién se queda con el “bronce” mundialista y un lugar en el podio oficial de la Copa del Mundo, además de un premio económico significativo otorgado por la FIFA. No es un partido menor: para las federaciones involucradas representa un ingreso de millones de dólares y, por supuesto, un lugar privilegiado en la historia.

Sede del partido por el tercer puesto del Mundial 2026:

Miami será una de las grandes capitales de esta Copa Mundial de la FIFA, y el Hard Rock Stadium tendrá el honor de albergar el juego del tercer puesto, cerrando el cuadro del torneo antes de la gran final. Esta ciudad, con su vibrante cultura latina y su infraestructura de primer nivel, será el escenario perfecto para definir el bronce mundialista.

Durante el Mundial, el recinto se denomirá transitoriamente “Estadio Miami” y no ‘Hard Rock Stadium’, por imposición obligatoria de la FIFA. Esta medida de la Federación no solo aplica a este establecimiento sino a todos los anfitriones del torneo. Parte de la base de que el organismo y la competición no tienen los mismos auspiciantes que los que pagan el naming de los estadios sede.

El recinto anfitrión del encuentro del tercer puesto cuenta con las siguientes características técnicas que lo hacen tan distintivo:

Nombre oficial: Hard Rock Stadium.

Hard Rock Stadium. Nombre FIFA: Estadio Miami.

Estadio Miami. Ubicación: Miami Gardens, área metropolitana de Miami.

Miami Gardens, área metropolitana de Miami. Capacidad: 65,000 espectadores.

65,000 espectadores. Cualidades: techo parcial retráctil, césped natural, cuatro pantallas gigantes de alta definición, estructura metálica enorme apoyada en cuatro grandes pilares en las esquinas.

techo parcial retráctil, césped natural, cuatro pantallas gigantes de alta definición, estructura metálica enorme apoyada en cuatro grandes pilares en las esquinas. Experiencia previa: Super Bowl, NFL, MLS, Copa América, Mundial de Clubes, amistosos internacionales, y Fórmula 1 en sus alrededores.

El “Estadio Miami”, sede del juego del tercer puesto [Foto: Getty]

Fecha y horario del partido por el tercer puesto del Mundial 2026:

El enfrenamiento entre los perdedores de las dos semifinales se celebrará el sábado 18 de julio, justo un día antes de la gran final de la Copa del Mundo. Al ser el anteúltimo partido del torneo, se coloca con 24 horas de anticipación a la definición del campeón para poder disfrutar cada encuentro.

El horario programado para el inicio del compromiso será a las 17.00 hora del Este (ET), alineado con el calendario habitual de FIFA para partidos de esta relevancia. Es el huso horario de Miami, ciudad que tendrá al estadio sede del juego que definirá al tercer integrante del podio del Mundial.

A continuación, los horarios para los principales países de habla hispana en Latinoamérica:

México: 16.00 horas.

16.00 horas. Honduras: 16.00 horas.

16.00 horas. Panamá: 17.00 horas.

17.00 horas. Colombia: 17.00 horas.

17.00 horas. Venezuela: 18.00 horas.

18.00 horas. Chile: 19.00 horas.

19.00 horas. Uruguay: 19.00 horas.

19.00 horas. Argentina: 19.00 horas.

Las condiciones climáticas en Miami durante julio son conocidas: calor intenso, alta humedad y posibilidad de tormentas en hora pico. Estos factores seguramente influyeron en la elección del horario por parte de FIFA, buscando evitar las horas centrales, de mayor temperatura, y ofrecer un espectáculo óptimo tanto para jugadores como aficionados en el estadio.

Estadio Miami: así será el escenario del ‘bronce’ del Mundial 2026

El 18 de julio de este 2026, el “ex” Hard Rock Stadium se transformará completamente para recibir el encuentro que definirá el tercer lugar del mundo. El césped estará adaptado a los estándares FIFA, las gradas completamente futbolizadas mostrarán los colores de las dos selecciones participantes, y en el entorno las fan zones ofrecerán una experiencia inmersiva para los miles de aficionados que viajarán a Florida.

El ambiente latino será especialmente fuerte en esta sede. Miami es, sin duda, una de las ciudades más hispanas de los Estados Unidos, y eso se reflejará en las tribunas. Ya sea que juegue una selección de Conmebol, Concacaf o cualquier otra confederación, el público local aportará ese calor característico que hace únicos los partidos en esta región.

El Estadio Miami tiene historia reciente como sede de fútbol internacional de primer nivel. Ha albergado amistosos de grandes selecciones y partidos de pretemporada de clubes europeos de élite. Además fue antrión de encuentros de la CONMEBOL Copa América y del Mundial de Clubes de la FIFA. Esta experiencia garantiza que la logística, la seguridad y la calidad del evento, ya probadas, estarán a la altura de un Mundial.

Aunque la final de esta Copa del Mundo se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford (Estadio Nueva York / Nueva Jersey), Miami tendrá el privilegio de coronar al tercer clasificado y completar el cuadro. Para la FIFA y para la ciudad, este partido representa una oportunidad comercial y de imagen extraordinaria: millones de espectadores en TV global, turismo deportivo de alto nivel y exposición de marca ciudad ante el mundo entero.

Historia del partido por el tercer puesto en los Mundiales:

La “final de consolación” es un juego oficial presente desde las primeras ediciones de la Copa del Mundo, destinado a definir el tercer lugar del torneo y completar el podio. No se trata de un simple trámite, ni hay que restarle importancia por no poner en disputa un título: es parte fundamental de la historia del fútbol mundial.

El origen histórico de este encuentro se remonta a los primeros torneos organizados por la FIFA en los años ’30. La necesidad de tener un podio completo -oro, plata y bronce- siguiendo la tradición olímpica, llevó a consolidar este partido como parte fija del calendario mundialista. Desde entonces, solo en contadas excepciones (como 1950 con el formato de liguilla final) no se ha disputado este encuentro. Luego, siempre ha formado parte de la tradición.

En la antesala, a veces puede prejuzgarse -erradamente, que este encuentro puede jugarse con menos intensidad o puede ser menos interesante que otros. No obstante, la historia demuestra lo contrario. A lo largo de los Mundiales, se han visto cruces icónicos por el tercer puesto que han dejado huella:

1938 (Francia): Brasil venció 4-2 a Suecia en uno de los primeros encuentros recordados por el bronce.

Brasil venció 4-2 a Suecia en uno de los primeros encuentros recordados por el bronce. 1970 (México): Alemania derrotó 1-0 a Uruguay en el mítico Estadio Azteca, quedándose con el duelo europeo-americano.

Alemania derrotó 1-0 a Uruguay en el mítico Estadio Azteca, quedándose con el duelo europeo-americano. 1998 (Francia): Croacia sorprendió al vencer 2-1 a Países Bajos, haciendo un llamado de atención en esta ronda.

Croacia sorprendió al vencer 2-1 a Países Bajos, haciendo un llamado de atención en esta ronda. 2014 (Brasil): Países Bajos goleó 3-0 al anfitrión Brasil en un partido histórico, que hundió aún más a los locales.

Países Bajos goleó 3-0 al anfitrión Brasil en un partido histórico, que hundió aún más a los locales. 2018 (Rusia): Bélgica superó 2-0 a Inglaterra en un choque de alto nivel, ratificando los buenos cruces que pueden quedar.

Bélgica superó 2-0 a Inglaterra en un choque de alto nivel, ratificando los buenos cruces que pueden quedar. 2022 (Qatar): Croacia venció 2-1 a Marruecos en un encuentro lleno de emociones, donde nadie regaló nada.

Muchos cracks mundiales han utilizado este partido para ganar premios individuales como la Bota de Oro o el Balón de Oro del torneo, o simplemente para cerrar su participación con goles memorables. El tercer puesto ha sido escenario de despedidas legendarias y de consagraciones inesperadas: siempre tiene algo guardado. Estos partidos, además, han servido para que selecciones sin títulos mundiales al menos se suban al podio y escriban su nombre en la historia. El bronce importa, y en Miami 2026 volverá a demostrarse.

Selecciones con más terceros puestos en Mundiales y el valor del ‘bronce’:

Más allá de ser el partido de los ‘perdedores de semifinales’, el tercer lugar se contabiliza oficialmente en el palmarés y en el ranking histórico de los mundiales. Para muchas federaciones, este resultado representa su mejor actuación en la historia de la Copa Mundial de la FIFA:

Selecciones con más terceros puestos en la historia:

Selección Terceros puestos Años Alemania 4 1934, 1970, 2006 y 2010 Francia 2 1958 y 1986 Croacia 2 1998 y 2022 Brasil 2 1938 y 1978 Suecia 2 1950 y 1994 Polonia 2 1974 y 1982 Países Bajos 1 2014 Bélgica 1 2018 Turquía 1 2002

Para algunas selecciones, el tercer lugar representa su mejor resultado histórico absoluto:

Croacia: Antes de su subcampeonato en 2018, el bronce de 1998 fue su techo durante muchos años.

Antes de su subcampeonato en 2018, el bronce de 1998 fue su techo durante muchos años. Bélgica: El tercer puesto de 2018 coronó a su ‘generación dorada’, que se quedó en el camino.

El tercer puesto de 2018 coronó a su ‘generación dorada’, que se quedó en el camino. Suecia: El bronce de 1994 sigue siendo su mayor logro en copas mundiales modernas y no lo ha mejorado aún.

El bronce de 1994 sigue siendo su mayor logro en copas mundiales modernas y no lo ha mejorado aún. Turquía: El sorprendente tercer lugar en 2002 permanece como hazaña irrepetible para la nación.

El sorprendente tercer lugar en 2002 permanece como hazaña irrepetible para la nación. Marruecos: Aunque terminó cuarta en 2022, su camino hasta el partido por el bronce fue histórico para África.

Para el Mundial 2026, cualquier selección que llegue a Miami y gane el bronce obtendrá un impacto enorme en términos de imagen, consolidación de una generación dorada y motivación para el siguiente ciclo mundialista. No es lo mismo terminar tercero que cuarto, ni en premios ni en historia.

Prestigio deportivo y premio económico del tercer puesto del Mundial 2026:

La FIFA reparte montos diferenciados según la posición final del torneo. El tercero recibe una cifra claramente superior al cuarto, aspecto clave especialmente para federaciones con presupuestos más limitados. Es otro de los motivos por los que no se le debe bajar el precio a este partido.

Premio para el 1° puesto: 50 millones de dólares.

Premio para el 2° puesto: 33 millones de dólares.

Premio para el 3° puesto: 29 millones de dólares .

. Premio para el 4° puesto: 27 millones de dólares.

Los jugadores también reciben primas por posición, lo que convierte al partido en un verdadero objetivo competitivo pese a la decepción de no llegar a la final. Para muchos futbolistas, esa prima puede representar una suma considerable que complementar sus ingresos.

Impacto más allá del dinero:

Camisetas conmemorativas del tercer puesto con alta demanda comercial, para algunos países con menor palmaés.

del tercer puesto con alta demanda comercial, para algunos países con menor palmaés. Documentales y especiales sobre ‘la generación del bronce’, según el seleccionado que logre el registro.

sobre ‘la generación del bronce’, según el seleccionado que logre el registro. Contratos de patrocinio para jugadores que se suben al podio del torneo con sus respectivos países.

para jugadores que se suben al podio del torneo con sus respectivos países. Aumento del valor de mercado de los futbolistas participantes en ese partido, por ser parte de una cita de tanto prestigio.

de los futbolistas participantes en ese partido, por ser parte de una cita de tanto prestigio. Reconocimiento oficial en la historia de la FIFA, quedando para siempre en las grandes páginas de la Copa del Mundo.

En Miami no se jugará solo por “salvar el honor”. Se jugará por dinero, por historia y por el orgullo de representar a millones de aficionados que sueñan con ver a su selección en el podio mundial.

Cómo ver el partido del tercer puesto del Mundial 2026:

Al ser uno de los cuatro últimos partidos del torneo (dos semifinales, tercer puesto y final), el encuentro del sábado 18 de julio tendrá cobertura total de los principales operadores de TV y streaming en América Latina y el mundo.

En el caso de México, el compromiso será transmitido por Televisa, Azteca Deportes y ViX. En el caso de la primera cadena, aún no está confirmado por cuál de todas sus pantallas irá; no obstante, en la segunda irá por TV Azteca y Azteca Deportes Network, y en la tercera por la plataforma de pago ViX Premium. En el caso de Argentina, este anteúltimo encuentro de la Copa del Mundo contará con la televisación de las pantallas de Telefé, TV Pública, TyC Sports y DSports.