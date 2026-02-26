El viral mensaje de Barcelona a Argentinos Jrs. luego de eliminarlos de Libertadores

Barcelona SC logró la hazaña y remontó el 0-1 de la ida para eliminar a Argentinos Jrs. y meterse en la fase 3 de la Copa Libertadores. Los ‘toreros’ no olvidaron dejarle un irónico mensaje en sus redes sociales.

Usando la imagen de Diego Maradona, Barcelona colgó una foto del histórico 10 de Argentina y su icónica frase: “La pelota no se mancha”. En el texto de la publicación Barcelona escribió: “Nos vemos en la siguiente fase”.

El post no pasó desapercibido por los hinchas quiénes celebraron la gastada, recordando que en la ida Argentinos Jrs. también uso en la previa una imagen de Maradona en el Monumental.

Barcelona avanzó de ronda tras ganar 0-1 en Argentina y forzar los penales, el ‘Bicho’ tuvo dos opciones de clasificar luego de fallos de Martínnez y Rangel, sin embargo no aprovecharon.

Ahora Barcelona se concentra en LigaPro y regresa a Ecuador a la espera de sus partidos contra Botafogo de Brasil en la última jornada previo a la fase de grupos de Libertadores.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Y no es Jordy Caicedo! El nuevo delantero que convocará la Selección de Ecuador

En resumen

Barcelona SC eliminó a Argentinos Jrs. para clasificar a la fase 3 de Copa Libertadores.

El club ecuatoriano ganó 0-1 en Argentina y definió la serie mediante tiros penales.

Barcelona SC enfrentará a Botafogo de Brasil en la última instancia previa a grupos.

Publicidad