Oficial: Cristiano Ronaldo es nuevo dueño de un club de segunda división de España

El CR7 Sports Investments llega a España. Por medio de sus redes sociales y página web, UD Almería de la segunda división de España confirmó que Cristiano Ronaldo es uno de sus nuevos dueños. Adquiere el 25% de las acciones de una entidad que sueña con el ascenso y que fue una de las grandes víctimas del portugués en su etapa por LaLiga. Se desconocen los montos pagados por el ex Manchester United, Real Madrid o Juventus.

“Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués. Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, comunicado del club minutos atrás para confirmar la operación. desde hace meses se rumoreaba esta posibilidad.

Hablar de Almería supone comentar una entidad nacida en 1989, acostumbrada a la segunda división del país y que ahora misma marcha tercera en LaLiga Hypermotion. Tienen 48 puntos, 2 menos del líder Racing de Santander y han estado en varias ediciones de la máxima categoría en los últimos años. Su presidente, Mohamed Al Khereiji, agradeció a CR7 meterse en una operación vital para potenciar el club: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”

Cristiano Ronaldo ha declarado también. Llega a un club donde le sufrieron mucho en su etapa como jugador. En 7 partidos de LaLiga entre 2009 y 2018, CR7 le marcó a los del Estadio Mediterráneo un total de 7 goles y dio 5 asistencias para ganar en 6 ocasiones de las 7. Solo un empate pudo cosechar el equipo que ahora mismo sueña con volver a primera y que ha sido fruto de diferentes debates en el último tiempo sobre inversión extranjera en el certamen.

Cristiano se queda con el 25% del Almería de segunda división de España: GETTY

“Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, palabras de un CR7 que empezará pronto a tomar decisiones sobre una entidad que supondrá uno de sus grandes puntos de trabajo en los próximos años.

