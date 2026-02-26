Barcelona clasificó heróicamente a la siguiente ronda de la Copa Libertadores ganando a Argentinos Juniors y luego imponiéndose en penales, y un día después trascienden los festejos de varios jugadores.

Darío Benedetto fue seguido por las cámaras de ESPN y ahí se ve al delantero argentino haciéndole señas a alguien sobre ir a celebrar con una bebida, mientras se reía.

Los hinchas de Barcelona aplaudieron al ex Boca Juniors y compartieron la alegría de la clasificación. Los relatores del partido también ironizaron con lo que quería decir Benedetto con los gestos.

El delantero viene de marcar su primer gol en Barcelona por campeonato local y para este encuentro fue titular tanto en la ida como en la vuelta, y aunque no pudo marcar se lo vio participativo.

Barcelona ahora jugará contra el Deportivo Cuenca de local y luego tendrá que hacer de local contra Botafogo de Brasil por la fase 3 de la Copa Libertadores, último paso previo a la fase de grupos.

El contrato de Darío Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Darío Benedetto marcó su primer gol con Barcelona hace dos semanas.

