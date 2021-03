Hernán Cristante está orgulloso de Toluca: "Tengo un grupo de hombres chingones"

Hay pocas personas que están destinadas a hacer algo grande en un club. Hernán Cristante es uno de los porteros más destacados de la historia de Toluca, pero su figura no queda solo ahí: como entrenador quiere tener el mismo éxito.

En su segunda etapa como estratega del club, y tras los dos subcampeonatos en su primera experiencia, el argentino modificó varias cuestiones estructurales y armó un equipo competitivo, diferente al de las últimas temporadas.

Sobre el empate de ayer, con gusto a poco para Los Diablos Rojos, comentó: "Tengo un grupo de hombres chingones que se sobrepone a un montón de cosas. Este fue un partido difícil y veníamos de otro igual. En siete días disputamos tres juegos. Eso a mí me deja una gran sensación porque en ningún momento el equipo se desesperó ante las adversidades que se presentaron. Lo hizo de gran manera y con categoría, representando a una institución grande".

"Creo que el balance es bueno, no es el que buscábamos o el deseado pero es la realidad que hoy se presenta, hay que cerrar mucho mejor lo que vienen del torneo, son rivales complicados, duros (Pachuca y Puebla)".



-Hernán Cristante, DT de @TolucaFC.#EnlaceBalompié pic.twitter.com/prUEmZcvQW — Enlace Balompié (@EnlaceBalompie) March 6, 2021

Por otra parte, y en la conferencia de prensa, se negó a hablar del polémico uso del VAR: "Me gustaría hablar más de lo que pasó en la cancha, no voy a tocar el tema ni del VAR ni de los árbitros. Tienen una tarea muy complicada y hay que entenderlos. Yo me tengo que abocar al funcionamiento del equipo y buscar la mejora constante".

Sobre las oportunidades de gol que desaprovecharon Los Choriceros en el empate sin goles ante Atlético San Luis, Cristante afirmó que "no puedes responsabilizar a los que normalmente acaban las jugadas de mejor manera y ahora no lo hicieron. Yo los valoro. No me tengo que volver loco por la falta de contundencia".

Lee También