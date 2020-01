Toque Filtrado: algunos jugadores de Pumas tienen problemas con el himno

Con victoria 2-1 ante Pachuca en el Estadio Universitario, Pumas inició con el pie derecho su camino en el Clausura 2020 de la Liga MX, donde tendrá como objetivo principal llegar a la Fiesta Grande.

Es cierto, no le sobró nada para llevarse los tres puntos, pero en líneas generales la actuación del equipo de Míchel González dejó buenas señales con respecto a sus nuevos fichajes.

Sin embargo, hay una crítica hacia ellos, y no es justamente nuestra. Según escribió Toque Filtrado en una de sus notas semanales, algunos de los refuerzos tienen problemas con el himno.

"Aún no se aprenden el protocolo. No se sabe el himno, lo cual es perfectamente comprensible al no estar familiarizados, pero los nuevos futbolistas no sabían como colocarse para levantar el puño", informó la reconocida columna de Mediotiempo sobre la tradición de los Universitarios.

Y redobló la apuesta acusando, puntualmente, a una de las caras nuevas de los Felinos: "Alex Mayorga, por ejemplo, se quería ubicar en la misma posición que Alan Mozo, pero no debe ser así. Se supone que deben ir intercalados para que la mitad observe al pebetero y la otra al palomar".

