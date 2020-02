Dos partidos importantes se vivieron ayer en el fútbol mexicano. El primero fue la victoria de Cruz Azul por 3-1 a Pachuca con un nuevo gol de Santiago Giménez para abrir el marcador.

Sin embargo esa no fue la noticia que acaparó todas las miradas, sino que la goleada que recibió Chivas en manos de Tigres, un equipo que no venía jugando bien y, sobre todo, que no venía ganando.

3-0 claro para los dirigidos por el Tuca Ferretti que hace cuestionar los fichajes bombásticos que gestionó Ricardo Peláez al mando de Chivas.

Otro que también está en la cuerda floja es Luis Fernando Tena, quien ya estuvo a punto de dejar el cargo el año pasado. Es por eso que las portadas se tomaron los periódicos nacionales:

