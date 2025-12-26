Luis Díaz y el esperanzador puesto que tiene para ganar el Balón de Oro ¡¿se viene el batacazo?!

El portal internacional GOAL.com publicó el ranking actual de cómo quedaría el Balón de Oro 2026, y con una grata sorpresa, está el colombiano Luis Díaz en la parte alta del ranking. A día de hoy la figura del Bayern Múnich está cerca de los primeros puestos.

Según el medio, Luis Díaz se encuentra en el octavo puesto del ranking al Balón de Oro. El colombiano incluso está por encima del astro argentino Lionel Messi (9no) y de Hakimi Achraf.

El podio en la actualidad está conformado por Harry Kane, Erling Haaland y Mbappé, el primero goleador y compañero de Díaz en el gigante de Alemania; el delantero del Manchester City y el francés del Real Madrid.

Lamine Yamal, Declan Rice, Vitinha, Michael Olise completan el top 10, claro que habrá que esperar hasta agosto 2026 para darse una radiografía de los favoritos, cuando terminen las temporadas europeas.

Un torneo que seguramente tendrá que ver con el ranking del Balón de Oro es el Mundial 2026 en el que Luis Díaz seguramente será titular en la Selección de Colombia.

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Este será el valor de transferencia para una futura venta del jugador colombiano de 28 años de edad.

GOAL – Reseña Luis Díaz

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

En su primera temporada con Bayern Múnich al mes de diciembre, Luis Díaz lleva ya 21 partidos con el Bayern. El colombiano ha marcado 12 goles y dado 7 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.600 minutos. También ya se ganó una roja por la falta a Hakimi en Champions League.

