Atlas vs América en USA: pronóstico, hora y TV para ver la Liga MX

Este sábado 20 de febrero, Atlas vs Club América en vivo en directo y online chocan por una jornada más de la Liga MX de México. El elenco de las Águilas son uno de los punteros y querrá seguir en lo más alto para no sufrir algún inconveniente su sus rivales en la punta también ganan sus respectivos encuentros. Para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro te dejamos la predicción, cómo y dónde ver la Liga MX desde los Estados Unidos

El conjunto de Santiago Solari es uno de los equipos más regulares de la Liga MX hasta el momento junto a Toluca y Cruz Azul, y ello ha desatado los elogios de Atlas. Ha sido Ignacio Malcorra, quien ha destacado el trabajo de su compatriota horas antes del choque. "Por lo que se ve en los partidos, y lo que hizo como técnico del Real Madrid, se ve que es un técnico que sabe mucho y por algo el equipo está donde está y los resultados son bastante buenos", dijo Malcorra en conferencia de prensa.

A qué hora juegan Atlas vs América en USA

Día: Sábado 20 de febrero

Hora: 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (México)

Lugar: Estadio Jalisco.

Mira en vivo Atlas vs América desde México

¡No te lo pierdas! Bolavip y TV Azteca te traen la transmisión en vivo y en directo del encuentro entre Atlas vs América válido por una jornada más del torneo Clausura 2021 de la Liga MX aquí. ¿Vives en México y no sabes dónde ver el partido aún? Mira el minuto a minuto completo, los goles y demás incidencias ahora mismo.

Dónde ver en Estados Unidos el Atlas vs América

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Atlas vs América en directo a través de la señal de: TUDN y Univision. Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

Historial de los Atlas vs América

Cuando revisamos el historial de enfrentamientos entre Atlas vs América encontramos que se han visto las caras en 55 ocasiones, siendo el cuadro azul y crema ganador en 26 partidos y 16 festejos para el elenco rojinegro. ¿Este sábado se acortará la ventaja?

Hora por países del Atlas vs América

- España: 07:00 horas

- Argentina: 00:00 horas

- Chile: 00:00 horas

- Uruguay: 00:00 horas

- Paraguay: 00:00 horas

- Brasil: 00:00 horas

- Venezuela: 22:00 horas

- Bolivia: 23:00 horas

- Colombia: 22:00 horas

- Ecuador: 22:00 horas

- Perú: 22:00 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Atlas vs América

El favoritismo en este partido es para las Águilas del América que es uno de los punteros de la Liga MX. Según FanDuel, los azul y crema tiene +140 de probabilidades, el empate +220 y un festejo de Atlas llega a +190.

FANDUEL América +140 Empate +220 Atlas +190

* Cuotas cortesía de FanDuel.

