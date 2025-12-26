En el mercado de pases 2026 se cocina otro camisetazo según nuevos rumores, y es que Janner Corozo dejaría Barcelona SC pero tendría su futuro en otro grande de Ecuador. Uno de los máximos rivales de los amarillos lo habría pedido para el próximo año.

Según medios de la capital, Liga de Quito está interesado en Janner Corozo por pedido de Tiago Nunes. Los ‘albos’ van por un extremo izquierdo y es uno de los candidatos que gustan.

Janner Corozo le pidió a la directiva salir, de la misma forma que han expresado su deseo de no continuar jugadores como Octavio Rivero, Felipe Caicedo, Leonai Souza entre otros.

Con un contrato vigente hasta el 2027, Janner Corozo tendrá que también adaptarse a las intenciones del club. La prioridad sería venderlo al fútbol del extranjero.

Con solo un año de contrato, Barcelona no aceptaría un préstamo y solo lo vendería. El valor deseado es de 2 millones de dólares, cifra elevada para el club ‘albo’.

Las estadísticas de Janner Corozo en esta temporada

En toda la temporada con Barcelona SC, Janner Corozo jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. El delantero marcó 17 goles y terminó dando 5 asistencias. También fue uno de los jugadores que más jugadas de gol falló en el año.

Janner Corozo incluso fue convocado a la Selección de Ecuador. Foto: Getty

