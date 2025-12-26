Bombazo: Jeremy Sarmiento está cerca de venir a jugar a la LigaPro

Jeremy Sarmiento pegaría la sorpresa de la temporada 2026 y es que el extremo ecuatoriano no solo estaría pensando en cambiar de club en Europa, si no que tendría pensado jugar en la LigaPro.

El periodista Christian Martín para el Futbolero dio la sorpresa que Liga de Quito tiene opciones reales de fichar a Sarmiento para el 2026. El club ‘albo’ le ofrecería un préstamo de un semestre para que tenga minutos pensando en el Mundial 2026.

La cesión podría extenderse hasta diciembre, sin opción a compra ya que el Brighton lo ha tasado en cerca de 7 millones de dólares. Cifra impagable para cualquier club ecuatoriano.

Sarmiento cerró el 2025 con apenas 137 minutos con el Cremonese de Italia, y estando casi un mes sin jugar. El futbolista solo tiene un mercado de transferencias antes de la Copa.

El ex Ipswich Town y Burnley tiene contrato vigente con el Brighton hasta el 2027, por lo que le queda una temporada más para ser vendido antes de que se vaya gratis.

Los números de Jeremy Sarmiento en Italia

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento solo ha podido sumar un total de 137′ minutos con el Cremonese. Este periodo de tiempo lo alcanzó en 7 partidos. No ha vuelto a jugar con su equipo desde el pasado 7 de noviembre de 2025.

Jeremy Sarmiento no es convocado con Ecuador desde septiembre 2024.

