Agenda de hoy, martes 9 de febrero: LaLiga, FA Cup, Coppa Italia, Copa de Francia, Liga Betplay y mucho más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes 9 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como LaLiga, FA Cup, la Coppa Italia, Liga Betplay y mucho más.

Coppa Italia

Juventus vs. Inter | Semifinales

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Real Madrid vs. Getafe | Jornada 1

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Burnley vs. Bournemouth | Octavos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Manchester United vs. West Ham | Octavos de final

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Lorient vs. Paris FC | Cuartos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Stade de Reims vs. Valenciennes | Cuartos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Lyon vs. AC Ajaccio | Cuartos de final

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Águilas Doradas Rionegro vs. Deportivo Pasto | Fecha 5

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

