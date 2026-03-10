Fue figura en Barcelona y el insólito nuevo precio de Javier Burrai

Javier Burrai tiene la posibilidad real de regresar al fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, lo llamativo es el nuevo precio que tiene al arquero que supo ser figura de Barcelona.

Según la periodista Johanna Calderón, Sarmiento bajó sus aspiraciones económicas a 230 mil dólares como precio de salida para Javier Burrai. Esto representa un recorte considerable de los 600 mil dólares que pedían inicialmente.

Lo curioso es que pese a este valor, Independiente del Valle no quiere pagar más de 100 mil dólares por su traspaso. Burrai llegó a estar cotizado en millones cuando era figura de Barcelona.

Si Sarmiento no desciende sus aspiraciones, Independiente del Valle podría pasar a buscar otro arquero. La consigna del club es buscar arquero tras la lesión de Guido Villar y Eduard Bores.

Los otros arqueros que habría sondeado Independiente del Valle son Alexander Domínguez, Kleber Pinargote así como otros porteros del exterior para esta LigaPro 2026.

Javier Burrai se fue “gratis” de Barcelona SC

Burrai se marchó de Barcelona SC sin dejarle algún rédito económico al club. El portero llegó a un acuerdo para salir libre cobrando solo hasta cuando estuvo en el plantel.

Javier Burrai – Selección Ecuador

