Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos y dónde ver partido por eliminatorias en USA

Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos EN VIVO ONLINE se miden hoy en el partido por la jornada 1 del Grupo E de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Qatar 2022 a las 16:30 hs (ET) en Estados Unidos y 14:30 hs en México. El partido será transmitido vía Paramount+ en Estados Unidos.

Dado que la selección de las Islas Turcas y Caicos tiene poco tiempo participando en el fútbol internacional (su primer encuentro fue en el 1999), este jamás se enfrentó a Nicaragua ya que siempre se midió con sus pares del Caribe.

A qué hora juega Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos EN VIVO en USA

Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos EN VIVO jugarán este 27 de marzo a las 13:30 hs (PT) / 16:30 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Panamericano de San Cristóbal (República Dominicana).

Lugar: Estadio Panamericano de San Cristóbal.

Día: 27 de marzo

Hora en Estados Unidos: 13:30 hs (PT) / 16:30 hs (ET)

Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos EN VIVO: Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 13:30 hs (PT) / 16:30 hs (ET)

México: 14:30 hs

Nicaragua: 14:30 hs

República Dominicana: 16:30 hs

En qué canal ver Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos ONLINE y GRATIS en Estados Unidos

El partido será transmitido EN VIVO para Estados Unidos por Peacock y Paramount+ mientras que para Guatemala,todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos posibles alineaciones:

Nicaragua:

PORTEROS

Justo Llorente Collado

DEFENSAS

Josué Abraham Quijano Potosme

Manuel Rosas Arreola

Richard Andrés Rodríguez Álvez

Cristian Mauriel Gutiérrez Peralta

Luis Fernando Copete Murillo

CENTROCAMPISTAS

Carlos Alberto Chavarría Rodríguez

Daniel Cadena Sánchez

Juan Ramón Barrera Pérez

Kevin José Serapio Oviedo

Byron Bonilla Martínez

Marvin David Fletes

Francisco Roberto Flores Zapata

Islas Turcas y Caicos:

DEFENSAS

Giovanni Grant

Joshua Bertie

CENTROCAMPISTAS

William Robert Green

Jamie Wilson

Miguel Marshall

Phillip Jules Graham

Kristian Samuel Javier

DELANTEROS

Liam Blok

Tyler Forbes

Carlos Septus

Nicaragua vs. Islas Turcas y Caicos pronósticos en USA:

Las casas de apuestas en Estados Unidos aún no tienen un favorito pero Nicaragua empieza esta etapa de eliminatoria con un nuevo entrenador, el argentino Juan Vita. Quien ha trabajo con un equipo que está dando buenas impresiones entre los fanáticos y críticos pese a que no ha ganado ninguno de sus amistosos. Por su parte, las Islas Turcas y Caicos son los rivales que no generan ningún peligro a Nicaragua. Están en la última división de la Liga de Naciones, y en su último partido cayeron 10-0 contra Guadalupe.

